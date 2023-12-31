ЗОДИАК 2024

ОВЕН

Овну в наступающем 2024 году звезды сулят много хорошего. Но в то же время предостерегают, что ему ни в коем случае не нужно спешить с реализацией всех идей и планов. И тогда он имеет все шансы довести до успешного завершения практически любое дело, а заодно выйти на новый карьерный уровень и обойти конкурентов.

Именно поэтому ему нужно не бросаться с места в карьер, а из множества желаемых целей сосредоточиться на тех, которые принесут максимальную выгоду. А здесь есть о чем подумать. Обидно будет разменять столь благоприятный год на пустяковые цели. А взявшись за дело, не останавливайтесь на полпути.

Еще одно предостережение: в 2024 году Овну следует поменьше отвлекаться на эмоции. А поводы будут. Ведь даже незначительное нарушение планов, произошедшее по вине окружающих, может вызвать у Овна мощный приступ возмущения. Не важно, насколько это негодование будет справедливым, гораздо важнее, что это повредит самому Овну.

Все, что будет делать в этот период Овен, должно отличаться гораздо большей, чем обычно, серьезностью, продуманностью и основательностью. И это замечательно, потому что любое дело он сумеет организовать с пользой и выгодой.

В наступающем году у любвеобильного Овна будут все шансы наконец-то привести в порядок все свои амурные дела. Те, кто ищет вторую половинку, найдут ее, а кто нашел, получат шанс пережить заново чувство влюбленности.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, как известно, любят и могут зарабатывать деньги, и наступающий 2024 год это еще раз подтвердит. В этот период Тельцу будут удаваться любые дела, связанные с финансами. Разумеется, деньги не станут просто так сыпаться с небес. Но звезды обещают, что трудолюбие и упорство обязательно будет вознаграждаться.

В то же время Телец совершенно не склонен к какому бы то ни было финансовому риску или спонтанным тратам. Возможно, со стороны это будет выглядеть, как излишняя прижимистость, но это пойдет ему только на пользу. Известно ведь, что деньги любят счет, а уж считать Тельцу в наступающем году будет что!

Что касается любви, то наступающий 2024 год не обещает Тельцу изобилия романтики. В этот период логика у него явно преобладает над эмоциями, но это даже хорошо. Если бы любовь состояла только из восторженных ахов и вздохов, долго бы продержались такие отношения?

В наступающем году у Тельцов есть прекрасные шансы, чтобы не просто укрепить свои отношения с любимым человеком, но и идеальным образом организовать и спланировать совместную жизнь. А также решить множество бытовых вопросов, которые не давали покоя в уходящем году.

БЛИЗНЕЦЫ

В гороскопе Близнецов ярким светом засияет звезда, отвечающая за дар красноречия и убеждения. Вы думаете, что пользы от слов немного? Вы точно ошибаетесь. Ведь Близнецам станет удивительно легко находить аргументы, убеждающие других в их правоте.

Если вы считаете, что для вас пришло время карьерного роста или повышения зарплаты, то 2024 год – лучшее время, чтобы аккуратно и убедительно донести эту простую мысль до своего начальства. Шансы на успех будут как никогда высоки! Точно так же Близнецам-бизнесменам легче будет привлечь партнеров и спонсоров.

В 2024 году деньги Близнецам обещают принести реклама и открывшийся у них дар убеждения. Продвигая свои проекты, не стесняйтесь ясно и без ложной скромности озвучивать свои пожелания и ожидания.

Единственное, что может помешать Близнецам, так это врожденные непостоянство и легковесность. Может сложиться обманчивое ощущение собственного всемогущества. Осторожнее! Несколько неверных шагов и опрометчивых речей – и вы многое потеряете.

В плане любви и отношений этот год обещает пройти у Близнецов под счастливой звездой. Харизма и повышенное внимание со стороны противоположного пола – это именно то, что обещает им гороскоп.

Если вы находитесь в поиске второй половинки, то найти ее в 2024 году у вас будут максимальные шансы. Присмотритесь, возможно, это будет тот, кто уже долгое время находится рядом с вами, но не решается признаться в своих чувствах.

РАК

Осторожному Раку лучше не браться за большие дела, а если уж придется, то стоит быть готовым действовать на вторых ролях, отдавая инициативу более решительным и организованным. В этот год звезды совершенно не будут склонять Рака к лидерству, а все его попытки привлечь окружающих на свою сторону станут натыкаться на стену непонимания. Что ж, так бывает. Зато, действуя на вторых ролях, Рак способен добиться весьма неплохих результатов. Иногда это даже очень удобно для осторожного Рака: меньше ответственности – больше выгод.

Наступающий год может поставить перед Раком множество задач. Если решить вопрос не получается сходу, то лучше отложите это до подходящих времен. Ну а пока уделите время более простым и проверенным делам, которых наверняка немало.

Самое лучшее, чему может посвятить себя Рак в 2024 году, так это обустройству собственного дома и быта. И, разумеется, общению с близкими. Для остального еще будет подходящее время.

В наступающем году Раку стоит заняться укреплением и налаживанием отношений с любимым человеком. Ведь шансы решить любые сложные вопросы, исправить прошлые ошибки, да и вообще вывести отношения на новый уровень, будут максимальными.

Подумайте, возможно, обрести надежное счастье в любви мешают какие-то из ваших старых привычек? Или же вы слишком долго уходили от важного разговора, погружаясь в себя? Не бойтесь открыться любимому человеку, расскажите ему о своих переживаниях и желаниях. Он обязательно поймет и прислушается.

ЛЕВ

Львы, приготовьтесь блистать в обществе! В наступающем году звезды будут усиливать у вас такие качества, как коммуникабельность, дружелюбие и оптимизм. Не бойтесь быть общительными и открытыми, ваша расположенность к окружающим откроет перед вами множество дверей и возможностей. А вероятность каких-либо конфликтов, напротив, будет заметно ниже.

Задумали новый грандиозный проект? Ищете надежных партнеров или спонсоров? А может быть, вы просто хотите интересного общения? Не стесняйтесь рассказывать об этом окружающим, не жалейте красок, описывая им свои идеи и планы. Будьте уверены, ваши слова обязательно зажгут в их сердцах огонек интереса.

А еще у Льва огромных высот достигнут его организаторские способности. Наверное, нет такого дела или идеи, в которых дружелюбный и общительный Лев не сумел бы найти наилучшего решения.

Лев просто обречен пользоваться повышенным вниманием противоположного пола, а его способность увлекать окружающих своими красочными рассказами сделает его и вовсе неотразимым.

Если в наступающем году Лев хочет найти себе пару или желает внести в свои отношения свежую струю, то ему следует помнить, что путь к сердцу и душе любимого человека лежит не через желудок, а через уши. И это относится как к женщинам, так и к мужчинам. Мужчины ведь тоже часто верят своим ушам.

ДЕВА

Девы будут востребованы как никогда. Всем почему-то захочется использовать их материальные и моральные ресурсы. Если Дева не научится говорить «нет», то рискует весь год отвлекаться на решение чужих проблем, отодвигая на задний план собственные дела. Впрочем, если это не в ущерб самой Деве, то почему бы и не оказать людям нужную поддержку. Это поможет обрести новых друзей и союзников, а ведь это уже немало!

В целом же наступающий год обещает быть довольно плодотворным и удачным. Хотя время от времени Дева со своим перфекционизмом может испытывать приступы острого недовольства собой и своими делами. Если Дева хочет добиться в 2024 году реального прочного успеха, то звезды рекомендуют ей ставить перед собой более простые и реалистичные цели и назубок выучить формулу: «Лучшее – враг хорошего».

В 2024 году Деве лучше работать под чьим-то руководством, избегая самостоятельных проектов. В этот период залогом ее успеха будут четко сформулированные задачи с не менее четкими и конкретными критериями оценки успеха.

В общении с любимыми и близкими Девам ни в коем случае не следует оказывать давление – результат будет прямо противоположным! Даже если вас в их поведении или образе что-либо не устраивает, никакими требованиями, уговорами или просьбами вы этого изменить не сможете. А попытки настоять на своем могут обернуться банальным выяснением отношений или даже ссорой.

ВЕСЫ

В гороскопе Весов будут преобладать поиски справедливости. Не столько общечеловеческой, сколько личной. Весам почему-то будет казаться, что окружающие недооценивают их заслуги и ущемляют их интересы. Возможно, для этого будут какие-либо основания, но вступать из-за этого в открытый конфликт не лучшее решение. Если же Весы будут действовать спокойно и рассудительно, избегая резких оценок, то они способны добиться гораздо большего, чем эмоциональное выяснение отношений.

Зато в 2024 году у Весов есть прекрасные шансы для того, чтобы решить практически любую сложную проблему. Но только при условии, что они сумеют привести свои чувства в равновесие. В этом случае звезды обещают наполнить их такой деятельной энергией, что Весы будут способны свернуть любые горы на своем пути.

В наступающем году следует сосредоточиться на решении конкретных задач, избегая спорных ситуаций. Если же обстоятельства требуют отстаивания собственной позиции, постарайтесь избегать любых эмоций как отрицательных, так и положительных. Ключ к вашему успеху – равновесие и спокойствие. Особенно это касается финансовых вопросов.

В любовных делах Весам можно дать тот же совет, что и в других сферах жизни: не пускайте в сердце обиду! Особенно это касается отношений с любимым человеком. Поверьте, реальных поводов для обид в жизни значительно меньше, чем вам будет казаться. А искусство совместной жизни в том и состоит, чтобы слышать не только себя, но и друг друга.

СКОРПИОН

В наступающем 2024 году кипучая энергия Скорпиона будет гармонично дополнена организованностью и дисциплиной. Наметив какие-либо планы, Скорпион готов будет подобно бульдозеру расчищать на своем пути любые преграды, отделяющие его от успеха.

При этом его организационные способности будут на высоте, он сумеет организовать не только себя, но и повести за собой других, щедро делясь с ними совместными успехами.

А вот там, где над Скорпионом стоит какое-либо начальство, ему следует быть предельно внимательным, чтобы его кипучая энергия и самоуверенность не обернулись никому не нужным конфликтом.

2024 год – это время, когда Скорпион должен полагаться прежде всего на себя. Впрочем, для Скорпиона это обычное состояние.

В личных отношениях Скорпион тоже будет настроен проявлять максимум самостоятельности. Его партнеру придется смириться с тем, что Скорпион идет своим путем и позволяет идти с собою рядом. В попытках с ним договориться будут эффективны не приказы и требования, а только спокойные и обоснованные просьбы без излишней настойчивости и эмоций. Скорпион при этом тоже не будет настроен как-либо давить на любимого человека. Более того, он сделает все возможное, чтобы порадовать близких. А его энергичность и уверенность в своих силах добавят ему шарма в глазах противоположного пола.

СТРЕЛЕЦ

Жизнелюбивому Стрельцу в наступающем году звезды обещают подарить множество радостных и счастливых моментов. Для этого Стрельцу не придется прилагать практически никаких усилий – удача сама будет следовать за ним, а окружающие с удовольствием окажут любую поддержку.

Впрочем, помощь ему едва ли понадобится, потому что с делами Стрелец и сам будет справляться на удивление легко и ловко. Со стороны будет даже казаться, что Стрельцу вообще не ведомо такое чувство, как усталость. За этот год он способен сделать столько, что другому и не снилось. Секрет же его повышенной энергичности и удачливости прост: в 2024 году у Стрельца проснется талант находить наиболее простые и эффективные пути для достижения своих целей, что поможет ему попусту не расходовать силы. А нерастраченную энергию Стрелец непременно найдет куда приложить.

В 2024 году Стрельца ждет успех везде, где требуется работа с людьми! Ему будет легче обычного находить общий язык и с коллегами, и с клиентами, и с начальством. Дипломатия – конек Стрельца, так что решать деликатные вопросы и наводить мосты ему стоит именно в этот год.

В любовном гороскопе Стрельца все складывается столь замечательным образом, что едва ли найдутся сердца, способные укрыться от его метких стрел. Его харизма будет всепоглощающей. И все, что для этого Стрельцу нужно, это просто увлеченно заниматься своим делом. Этого достаточно, чтобы в глазах противоположного пола он стал неотразимым. А жизнерадостная энергия Стрельца заставит людей неосознанно тянуться к нему.

КОЗЕРОГ

Девизом Козерога в 2024 году станут порядок и ответственность. Все, что не подходит под это определение, будет вызвать у него приступы недовольства и раздражения. Впрочем, благодаря этому дела у Козерога обещают продвигаться довольно неплохо. Его требовательность к себе и окружающим поможет осуществить множество планов. Козерог вполне способен добиться серьезных успехов как в карьерном продвижении, так и в самостоятельном бизнесе.

А вот что касается отношений с окружающими, то здесь его повышенная раздражительность и упрямство могут навредить. Если Козерог не хочет провести весь год в конфликтах и ссорах, то ему следует поменьше поучать других, стараясь приспособить их под свои принципы. Козероги, следите за тем, чтобы ваши упорство и настойчивость не превратились в упрямство. Старайтесь меньше воли давать раздражению, даже если все поводы для этого налицо.

В наступающем году звезды обещают предоставить Козерогу прекрасные шансы для решения назревших вопросов в отношении с партнером. А то, что такие вопросы в его жизни назрели, это бесспорно. Не бывает отношений, в которых между любимыми людьми все идеально, и время от времени об этом нужно говорить – откровенно и честно. 2024 год – самое время для такого разговора. Но делать это нужно аккуратно, стараясь не задеть чувств и самолюбия любимого человека. В конце концов, все мы люди, у всех свои недостатки, но ведь любовь – это и есть искусство прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть.

ВОДОЛЕЙ

Свободолюбивому Водолею гороскоп обещает год, наполненный самыми разнообразными эмоциями. Скучать ему точно не придется. Вокруг него всегда будет много друзей, а в голове – полно интересных идей и планов. Любое, даже самое заурядное, событие он сумеет превратить в настоящее шоу, ловко играя на чувствах людей. А во благо это будет или нет – большой вопрос. Хорошо бы, чтобы на благо.

А вот что касается дел, то здесь не все так гладко. Если обычно в делах Водолей привык полагаться на интуицию и чутье, то в 2024-м делать этого совершенно не стоит: в этот год логика и только логика способна привести его к успеху. Есть цель добиться успеха и как-либо упрочить свое финансовое положение? Тогда с эмоциями следует быть поаккуратнее и семь раз перепроверять подсказки своей интуиции фактами.

Говорят: любовь мука, но без нее скука. Это про Водолея. Ум и сердце весь год у него – в противоречии. Его эмоции будут зашкаливать, раз за разом побеждая доводы осторожного разума. Яркость и артистизм Водолея создадут вокруг него атмосферу настоящего волшебства и соблазна. И этого волшебства будет столько, что у самого Водолея голова пойдет кругом. Но если он не желает, чтобы его жизнь превратилась в сплошную череду мимолетных встреч и интрижек, то в наступающем году придется быть сдержаннее в своих желаниях.

РЫБЫ

Рыбам звезды обещают на редкость благоприятный и гармоничный во всех отношениях год. Их эмоции и рассудок будут находиться в удивительном равновесии, благоприятно дополняя и усиливая друг друга. Что для тонко чувствующих Рыб настоящий подарок.

В наступающем году Рыбам будут в равной мере удаваться как дела, требующие внимательности и логики, так и сложные вопросы, требующие изобретательности и творческого подхода. Их интуиция и интеллект будут на высоте.

Особенно благоприятным этот год обещает быть для Рыб, посвятивших себя какому-либо творчеству. Есть шанс подарить миру нечто гениальное.

В 2024 году три вещи принесут Рыбам успех и деньги: работа с информацией, творчество и спокойная реализация намеченных ранее планов.

Но главное, несмотря на бури, бушующие в нашем неспокойном мире, Рыбы будут находить возможность создавать вокруг себя оазис душевного тепла.

В этом году Рыбы имеют прекрасные шансы не только упрочить отношения с любимым человеком, но и открыть в своих чувствах новые оттенки и смыслы.

Более того, могучая интуиция Рыб позволит понять чувства близкого человека так, как если бы это были их собственные чувства. Это поможет им понять истинный смысл выражения «моя вторая половинка».