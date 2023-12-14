В Кентау ведутся работы по восстановлению электроснабжения

Сейчас ситуация в г. Кентау на контроле. Мы связались с пресс-службой акимата города. Вот какой ответ они нам прислали:

«13.12.2023 года из-за сильного ветра (25-30 м/с) в г. Кентау отключена электроэнергия, произошел ряд проблем в коммунальной сфере. 13.12.2023 года в 19.35 в теплоцентре (ТЭЦ-5) по причине отключения электроэнергии, работа котельных была остановлена. В 19.41 вновь подключились, в настоящее время 4 котельные работают в штатном режиме.

На некоторых территориях города ведутся работы по подключению электроэнергии абонентов, отключенных из-за сильного ветра».

Напомним, вчера вечером на Кентауской ТЭЦ отключились и возобновили работу все четыре котла.

«13 декабря в 20.16 при отключении линий электропередачи связи с энергосистемой на ТЭЦ отключились все четыре котла. Режим восстановлен в 20.34», — говорится в сообщении пресс-служба министерства энергетики.

Также в ведомстве сообщили, что на ТЭЦ завершен ремонт котлов №№5, 6, 7, 12.

«Ремонт котлов №№8, 11 завершен на 58%. Завершение по плану 20 ноября. Завершение по факту ожидается 20 декабря. Ремонт котлов №9, 10 завершен на 50%. Завершение по плану 30 ноября. Завершение по факту ожидается 30 марта 2024 года. Теплосеть график 70/45, факт 68/440С», — сказано в сообщении.