В Шымкенте прошли учения на нефтеперерабатывающем заводе.

По сценарию, произошло землетрясение, нефтепродукты разлились и загорелись. Как в таком случае должны действовать пожарные?

Развернуть временный штаб, оперативно найти центр возгорание и приступить в тушению. По сценарию масштабных учений, в результате землетрясения из резервуара на нефтеперерабатывающем заводе разлилось легковоспламеняющееся топливо, которое моментально загорелось.

Пожарные отрабатывают навыки ликвидации возгорания и оттачивают технику пенной атаки. Заливать такие возгорания водой нельзя.

«Условно проходило возгорание, было принято решение подать пену, происходило охлаждение соседних резервуаров. Учения прошли на положительную оценку», — говорит Дмитрий Каюрин, инженер по пожарной безопасности ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

В ходе учений отработали и навыки оказания первой медицинской помощи. Все участники тактической отработки уложились в отведённые нормативами сроки. Действия пожарных и заводчан получили высокую оценку руководителей учений. Недостатки во взаимодействии подразделений будут устраняться в ходе последующих отработок.

«В ходе проведения учений, проводится работа взаимодействия, оценивается действия администрации объекта, действия негосударственной противопожарной службы и вопросы взаимодействия государственной пожарной службы», — говорит Еркин Отаргалымулы, временно исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям г. Шымкента.

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод был модернизирован. Все системы обнаружения огня и пожаротушения работают в автоматическом режиме и разворот событий, взятый в основу учений маловероятен, но нужно быть готовыми ко всему. В том числе и отказу автоматики.