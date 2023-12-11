В Туркестанской области живет и работает династия токарей, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Их трудовой стаж и любовь к общему делу измеряется десятками лет. Рабочую профессию чтут и уважают уже 3 поколения мужчин в семье Оспановых. Они работали в совхозе, потом – на заводе, сейчас рука об руку – в собственной мастерской. Глава семьи выиграл безвозмездный грант от государства на покупку столярного оборудования.

Родоначальником династии токарей стал глава семейства 68-летний Бекмуханбет Оспанов. Он посвятил любимой работе почти 50 лет своей жизни, и после выхода на пенсию ему не хотелось расставаться со станком. Он стал примером сначала для сына, а потом и внуков. Теперь токарное мастерство – дело семейное.

«Горжусь, конечно. От токарного станка семью кормил до этого. Дальше у старшего талант был, вот получает от меня. Внуки там хотят учиться. Я хочу не купить инструменты эти на базаре, я переделать хочу. Я сам делать хочу», — говорит Бекмуханбет Оспанов, токарь.

В небольшой мастерской, построенной во дворе дома, то и дело разговоры о выполнении планов и новых заказах. Для них это не просто груда металла – это сама жизнь. Сплав традиций и инноваций – вот двигатель прогресса, уверена семья токарей.

«Люди к нам за помощью приходят даже в полночь, приносят сломанные вещи. Мы стараемся что-то придумать, обработать, чтобы помочь им. Мой отец учил не только меня, но и моих детей. Токарное мастерство – это хорошая работа. Если не лениться, можно добиться успеха», — говорит Динмухамед Оспанов, токарь.

Работа идёт в унисон. Один подает, второй отмеряет, третий отрезает, четвёртый закручивает. Кажется, семейный квартет понимает друг друга без слов.

В селе Шолаккорган об уникальной династии знают все. Мастера помогают сельчанам в реставрации необходимых деталей.

«Вот уже 20 или 25 лет я знаю эту семью. Живу по соседству. Бывает, приношу им ножи, лопаты, тяпку, печка 1 раз сломалась. У них золотые руки – делают и даже оплату не берут с меня», — говорит Нагима Байташова, жительница с. Шолаккорган.

Недавно в селе объявили конкурс на получение государственных грантов для развития бизнеса. Семья Оспановых решила попробовать и не прогадала. Им безвозмездно выдали почти 1,5 миллиона тенге на оборудования для мастерской.

«Было 4 этапа распределения грантов. Одобрили 45 заявок. Есть среди них швейные производства, ремесленники, семья токарей получила дополнительное оборудование для работы», — говорит Елдос Даулетбаев, руководитель «Созакского районного карьерного центра».

Оспановы из поколения в поколение передают трудовые и семейные традиции. Они уверены, что работу надо делать с душой. Тогда даже самый маленький вклад в общее дело — бесценен.