Где максимально быстро получить финансирование, как улучшить продажи и эффективно управлять своим предприятием? В рамках проекта «Династия» в Шымкенте прошла встреча в формате бизнес-мастерской с начинающими и действующими предпринимателями. В ней приняли участие порядка 30-ти человек.

Спикерами выступили эксперты и специалисты Ассоциации семейного бизнеса Казахстана, руководство и клиенты АТФБанка, предприниматели-практики и представители семейных компаний.

«Это быстро не бывает, для того, чтобы наладить быстрый поток клиентов, на нашем опыте могу сказать, нужно от трех до шести месяцев», — рассказали спикеры.

Бизнес-мастерская распахнула двери для всех желающих в Шымкенте. В рамках проекта «Династия» АТФБан к совместно с ассоциацией семейного бизнеса Казахстана проводят встречу с предпринимателями города. Начинающим и уже действующим бизнесменам рассказывают о преимуществе ведения бизнеса с семьей. Уже оценил семейное предпринимательство и Кахраман Исмаилов. В бизнесе вся его семья. Одни содержат овощную фабрику, другие открыли строительные магазины.

«Семейный бизнес это хорошо, он взаимозаменяемый, выручить друг друга, когда надо будет. Последние 15 лет я работаю с АТФБанком, раньше под 20 процентов брали кредит, сейчас по программе «Он дырыс» нам под 6 процентов дали как обрабатывающей промышленности. Вовремя деньги дают, а нам коммерсантам нужно чтобы деньги вовремя были, чтобы оборачивать их», — рассказал предприниматель, Кахраман Исмаилов.

АТФБанк помогает воплощать мечты в реальность, уверяет еще одна постоянная клиентка банка. Благодаря займам от банка, Жанакуль Толеуова открыла бутик своей мечты и теперь продает настоящую итальянскую обувь.

«У меня у мужа основной бизнес, я у него работаю бухгалтером и старшим менеджером. Давно мечтала открыть свой магазин обуви и вот, благодаря АТФБанку он уже год как успешно работает и приносит результаты. Я планирую и дальше сотрудничать с банком, надеюсь на плодотворную работу!» — надеется Жанакуль Толеуова.

Спикерами бизнес встречи выступили предприниматели-практики и представители семейных компаний. Они уверены — семейный бизнес поможет повысить благосостояние казахстанских семей. Помочь открыть свое дело может АТФБанк. К каждому клиенту здесь найдут индивидуальный подход с выгодными условиями и лояльными сроками погашения кредита.

«Для любого предпринимателя деньги всегда нужны еще вчера. И конкурентное преимущество банка в данном сегменте это всегда срок рассмотрения заявок. Если в 2016 году срок рассмотрения заявок составлял 43 дня, то сейчас это занимает 10-14 дней.

Многие задают вопросы да как так, такого не бывает. Но я сразу скажу: с оговоркой при предоставлении полного полного пакета документов. К тому же, в зависимости от сезонности бизнеса, банк может пойти на структурное погашение займа. Это получается в традиционные сезонные месяца накладывается погашение а в нетрадиционные предоставляются каникулы», — рассказал Бахытжан Калимбетов, директор АТФБанка в г. Шымкенте.

Семейный бизнес — перспективный и развивающий сегмент на рынке страны, поэтому АТФБанк помогает семейным компаниям в реализации их идей. В 2018 году клиентами АТФБанк стали более 10 тыс. предприятий.

Лицензия №1.2.55/233/39 на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг от 03.04.2018 г. выдана Национальным банком Республики Казахстан.

Анастасия Новикова