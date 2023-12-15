Жители Кентау стойко перенесли отсутствие тепла, воды и света

Жители Кентау стойко перенесли морозные дни без отопления, электричества и воды. В городском акимате заверили, работы по возобновлению подачи тепла продолжаются. Ведутся ремонтные работы электрической системы. Вода есть, хлеб завезли, уверяют чиновники.

В Кентау борются с последствиями бурана. 13 декабря на город обрушился сильный ветер. Крыша дома по улице Кунаева не выдержала натиска природной стихии. По данным Казгидромета, в этот день порывы ветра достигали 25-30 метров в секунду.

Аким города Кентау возглавляет работу по расчистке территории от последствий стихии. Бригада энергетиков восстанавливает линии электропередач, а также параллельно идет работа по подаче тепла. Сейчас четыре котла в ТЭЦ работают в штатном режиме.

Айгуль Есжанова, жительница города Кентау:» Еле теплется, но есть. Слава богу. Теперь не страшно».

Куаныш Искаков, заместитель акима г. Кентау: «Все четыре котельные на ТЭЦ работают в штатном режиме. В городе продолжаются восстановительные работы. Выявлено 96 утечек в теплосистеме, 83 — устранены. Сейчас ведутся работы на остальных участках. Подача природного газа в Кентау восстановлена».

Накануне на кентауской ТЭЦ побывал глава региона. Дархан Сатыбалды потребовал провести тщательную проверку произошедшего, а также предупредил о недопустимости отключения электроэнергии на стратегически важном объекте.

Теперь в теплоцентре Кентау будут дежурить круглосуточно. Работы по подаче электроэнергии абонентам продолжаются.

По данным ТОО «Кентау сервис», к системе центрального отопления Кентау подключены 14 тысяч абонентов. Это более ста бюджетных учреждений, 336 многоэтажек, более двух тысяч домов частного сектора. Тепло от этой системы также получает около 4 000 коммерческих объектов. 85% основного материального оборудования ТЭЦ-5, построенной в 1934 году, изношено. Рассматривается вопрос строительства нового тепло-энергоцентра в Кентау.