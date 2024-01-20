Более 767 миллионов тенге выделили в Шымкенте на субсидирование тепличных хозяйств

Более 767 миллионов тенге в этом году выделили в Шымкенте на субсидирование тепличных хозяйств. Такая поддержка, по мнению специалистов, стимулирует развитие отрасли.

Средства из местного бюджета направляют на частичное покрытие расходов овощеводов, на электроэнергию, газ и уголь в межсезонье. Аграрии юга не раз заявляли, что им сложно конкурировать с коллегами из соседних стран из-за высоких расходов на коммунальные услуги. Чтобы получить субсидии, у владельца теплицы должен быть сертификат соответствия национальному стандарту.

«Чтобы быть конкурентоспособным, государство субсидирует расходы на электроэнергию, газ, чтобы хоть чуть-чуть снизить себестоимость. На фермерские хозяйства – 4 миллиона тенге на 1 гектар, а промышленные теплицы – 8,1 миллионов тенге», — рассказал Алтынбек Султанмурат, главный специалист управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента.

Большинство теплиц Шымкента находятся на окраинах. Они занимают почти 200 гектаров.