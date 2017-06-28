1000 нарушений в ЮКО на сумму более 1,7 миллиарда тенге выявили прокуроры. И это только в сфере субсидирования сельского хозяйства. Начато досудебное расследование по 26 фактам, сообщил начальник управления прокуратуры ЮКО Рустем Дюсебаев на расширенном заседании коллегии прокуратуры ЮКО.

На заседании обсуждались вопросы по реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса» и итоги проведенных проверок достоверности социально-экономических показателей в Казыгуртском районе.

В заседании коллегии приняли участие аким области Ж. Туймебаев и заместители, руководители областных управлений, акимы городов и районов, депутаты областного маслихата, руководители правоохранительных и других уполномоченных органов, и органов государственных доходов.

Первый руководитель управления областной прокуратуры Рустем Дюсенбаев, выступая с докладом на заседании коллегии, обратил внимание присутствующих на нарушения процедур распределения субсидий, негативно повлиявших на эффективность реализации программы развития агропромышленного комплекса.

Спикер подробно остановился на вопросах административных барьеров и волокиты, а также неправильного формирования потребностей и неэффективного расходования бюджетных средств.

«Несмотря на большую помощь со стороны государства не на должном уровне используются средства поддержки агропромышленного комплекса в качестве борьбы с безработицей. В Казыгурстком районе выявлено увеличение количества преступлений на 7 процентов, а 63 процентов лиц, совершивших преступления, являются безработными», — сказал Рустем Тилешович.

Вместе с этим, по результатам проверок выявлено более 200 тысяч нарушений, в том числе 3,5 тыс. административных барьеров, которые отрицательно воздействуют на развитие предпринимательства, также выявлено неэффективное использование бюджетных средств в размере более 400 млн. тенге. Кроме того, установлены недочеты в налоговом делопроизводстве.

Напомним, что комплексная прокурорская проверка проводится в стране в качестве пилотного проекта по распоряжению генерального прокурора. В ближайшее время данное мероприятие будет продолжено в других районах, городах.

«В ходе рабочей поездки Глава государства отметил, что 80 процентов южного региона является дотационным. Не секрет, что в регионе проводится множество работ в целях борьбы с безработицей, поддержки предпринимателей, воспроизводства налоговых поступлений, развития туризма, привлечения инвестиций в регион, выделения субсидий крестьянам и развития сельского хозяйства. Однако, мы видим отсутствие системности в работе акимов районов. В будущем работа всех акимов районов и городов будет под жестким контролем», — сказал Жансеит Кансеитович.

По итогам заседания коллегии, местным исполнительным и уполномоченным органам даны рекомендации по ликвидации последствий неправильной реализации государственных программ, в том числе программы развития агропромышленного комплекса.

Пресс-служба акима ЮКО