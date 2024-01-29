Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников.

Мошенники рассылают казахстанцам уведомления об уплате задолженности. Люди получают в мессенджерах сообщение, якобы от департамента юстиции Павлодарской области. В нем указано, мол, на вас наложен административный штраф, а ваши счета и документы будут заблокированы. Ниже указаны контактные данные судебного исполнителя. Правда, как оказалось, это номер мошенников. В департаменте юстиции заявили что никакого отношения к этому не имеют.

«Департамент юстиции убедительно просит не сообщать персональные данные: фамилию, имя, отчество, ИИН, адрес или телефон, третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам. Руководство и сотрудники органов юстиции не запрашивают данные посредством телефонных звонков и SMS», — рассказали в департаменте юстиции.

Если вы получили такое сообщение, специалисты просят не паниковать. А главное, не оплачивать сомнительные задолженности и не переводить средства на счета неизвестных людей. Проверить информацию о наличии либо отсутствии исполнительного документа посредством автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства.

«Все надо проверять, если человек прозвонит, то проехать, убедиться что это судебный исполнитель ли это, попросить какие то постановления судебного исполнителя. Есть общая база должников ее можно посмотреть через интернет, если ли претензии у государства в виде штрафа или какого то еще вида взыскания и только после этого какие то деньги кому то оплачивать. Нужно 10 раз перепроверить это дело», — говорит Евгений Яворский, адвокат.

При этом, говорят специалисты, даже если у вас действительно окажется заблокирован или арестован номер счета, не стоит ничего оплачивать. Лучше обратиться в банк и выяснить в чем причина блокировки, перепроверить свои штрафы и задолженности. И в случае если на том конце провода оказались мошенники, написать заявление в полицию.