Мужчину с анафилактическим шоком спасли в Шымкенте

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Тина Кудайберген
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Мужчину с анафилактическим шоком помог доставить в больницу полицейский автоэкипаж в Шымкенте.

Инспекторы полка патрульной полиции дежурили в микрорайоне Нурсат, когда заметили, что у местного жителя возле аптеки, от лекарства возникла сильная аллергическая реакция. 

Тяжелое состояние мужчины требовало экстренной госпитализации.

Понимая, что дорожные заторы в час пик могут стать причиной потери времени, полицейские решили сопроводить прибывшую машину скорой помощи до медучреждения. 

С помощью специальных световых и звуковых сигналов полицейские помогли  оперативно доставить жителя города в больницу, где его передали в руки специалистов.

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