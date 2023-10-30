«Я прыгнул с моста в реку, чтобы спасти бабушку» — история невероятной смелости

В Туркестанской области к награде представят двух школьников. Родные братья — Ален и Курмет Мейирбек, спасли тонущую пенсионерку. Инцидент произошел на реке Машат, передает OTYRAR.

Это тот самый смелый подросток, который не мешкал ни секунды, когда прыгал в реку, чтобы спасти пожилую женщину. Её уносило течением. Ален понял, что пенсионерка теряет сознание. Еще чуть-чуть и ее не спасти.

Ален Мейрбек, школьник:

«Мой брат сидел возле реки, разговаривал по телефон и увидел бабушку, которая тонет. Он сначала не обратил внимания, не думал, что кто-то тонет. Потом разглядел человека. Он стал звать нас на помощь. Я сразу же побежал в сторону реки Машат, прыгнул с моста в воду и вытащил бабушку на берег».

На помощь Алену Мейирбек поспешил его брат Курмет. Вместе удалось вытащить пенсионерку на берег. Пока ребята ждали «скорую», смогли оказать пострадавшей первую помощь.

Спасённой оказалась 78-летняя пенсионерка – бывший педагог Орынкуль Жанабаева. Женщина оступилась и её унесло течением — метров на 600 от берега. Благо сейчас всё позади, благодаря смелому школьнику и усилиям врачей.

Калибек Абылайулы, заведующий травматологическим отделением центральной больницы Тюлькубасского района:

«14-го октября, ближе к обеду, в больницу на скорой медицинской помощи была доставлена пациентка в тяжелом состоянии. Ей назначили лечение, сейчас женщина чувствует себя хорошо. Наблюдается в поликлинике».

В торжественной обстановке ученика поблагодарили сельчане и руководство школы. Эти теплые пожелания, прежде всего, за неравнодушие.

Роза Ерманкызы, заместитель директора школы им. М. Ауэзова:

«Ален учится у нас в 10 классе, он очень воспитанный и добрый. У него много друзей в школе. У него огромное желание учиться. Ален также поддерживает здоровый образ жизни и занимается спортом».

За героический поступок, в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, братьев планируют представить к награде. Спасатели в очередной раз напоминают об опасности нахождения возле рек, не зависимо от времени года.

Бактыбек Азимбаев, начальник отдела ЧС Тюлькубасского района:

«С начала года зарегистрировано 2 факта чрезвычайной ситуации возле реки. В марте этого года в реке Машат едва не утонула 5-летняя девочка. А 3-летний мальчик утонул на реке Арысь. Главная причина — безответственность родителей, они не смотрят за своими детьми. Чтобы предотвратить ЧП, хочу попросить сельчан не купаться в НЕ положенном месте».

Что касается юных спасателей, себя они героями не считают, говорят, просто оказались в нужное время в нужном месте. По их словам в этом заслуга и родителей, и педагогов: это они научили — всегда протягивай руку помощи, ведь когда-нибудь эта помощь может понадобиться и тебе самому.