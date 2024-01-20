Помощник воспитателя применял насилие в отношении воспитанников интерната

Помощник воспитателя применял физическое насилие в отношении воспитанников лицея-интерната в городе Кентау. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека по Туркестанской области.

К нему обратилась мать одного из учащихся учебного заведения и сообщила, что ее ребенок и другие ученики подвергаются физическому и психологическому насилию со стороны помощника воспитателя. В ходе проверки факты применения силы и морального давления подтвердились. Выяснилось также, что помощник воспитателя, который издевался над ребятишками, работал в лицее на правах волонтера. Его освободили от этой должности.

«За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, директор лицея-интерната, заместитель по воспитательной работе, педагог-психолог, руководитель класса были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора», — рассказал уполномоченный по правам человека Туркестанской области.