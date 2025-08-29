Взят под стражу мужчина, напавший на фельдшера скорой помощи

«По факту применения насилия в отношении медицинского работника, прибывшего на вызов в Туркестане, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Полиция отмечает, что в рамках принципа Закон и порядок будет обеспечена неотвратимость наказания за противоправные действия», — сообщил начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов.

В Туркестане во время вызова к беременной женщине избили фельдшера скорой помощи. Напал на него муж пациентки. 26-летний Кудрет Муталипов с травмами доставлен в больницу. Его состояние врачи оценивают, как средней тяжести.

Фельдшер областной станции скорой помощи приехал на вызов к женщине с подозрением на аппендицит. Во время осмотра вмешался муж пациентки. Когда медик оформлял госпитализацию, мужчина напал на него и избил.

Жанель Куанышбек, свидетель: «Когда он сел, мужчина сильно ударил его ногой по лицу. Потом ещё раз — по лицу и плечу. После этого его оттащила мать».

На место происшествия прибыли полиция и ещё одна бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в Туркестанскую городскую больницу.

Бекзат Берденов, главный врач: «Пациент поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и гематомой в области глаза. Состояние средней тяжести».

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Сам фельдшер от комментариев отказался и заявление в полицию не подавал.

Нурмухан Абдулла, юрист станции скорой помощи: «Стороны поговорили, мужчина получил прощение. Жалобы не поступали. Полиция должна зарегистрировать происшествие. Мы направим информацию в трудовую инспекцию».

По данным станции, это первый случай в этом году в Туркестане, когда сотрудника скорой помощи избили при исполнении служебных обязанностей.