Педагог ответил за насилие в отношении студентов

Заместитель директора Шымкентского колледжа «Парасат» Казыбек Ержанов призван виновным в избиении студентов. Суд назначил ему 4 года условного лишения свободы и пожизненный запрет на работу в образовательных учреждениях.

Напомним, в ноябре прошлого года двое студентов заявили, что стали жертвами избиения в стенах учебного заведения. По их словам, экзекуция длилась несколько часов, а среди напавших были не только педагоги, но и старшекурсники. Один из пострадавших был госпитализирован.

Судебное разбирательство затянулось на несколько месяцев, однако теперь в этом деле поставлена точка.

Следствие установило, что конфликт начался из-за комментариев студентов под видео, опубликованным завучем. Заместитель директора Казыбек Ержанов воспринял это как оскорбление и, воспользовавшись своим положением, организовал избиение, привлекая к нему старшекурсников.

Суд признал его виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса РК: 108-1 – «умышленное причинение легкого вреда здоровью» и 132 – «вовлечение несовершеннолетних в совершение уголовного правонарушения».

Болат Карабаев, судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних г.Шымкента: «В ходе следствия, а так же в ходе судебных разбирательств вина подсудимого полностью доказана. При назначении наказания было учтено мнение потерпевших, которые в ходе следствия так же примирились. Был возмещен моральный, материальный ущерб. Альтернативы наказания нет. Суд предусмотрел наказание лишением свободы, сроком от 4 до 8 лет».

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: подсудимый ранее не судим, состоит на онкоучете и имеет инвалидность второй группы. Однако совершенное преступление не осталось безнаказанным – Казыбеку Ержанову назначено 4 года условного лишения свободы с пожизненным запретом на работу в сфере образования.

Тем временем двое старшекурсников, участвовавших в избиении, получили по году ограничения свободы. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.