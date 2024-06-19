19-летний парень развращал запуганного соседского мальчика в Шымкенте

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении «И». 19-летнего жителя города подозревали в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего.

Судом установлено, что в конце октября 2023 года, «И» используя беспомощное состояние малолетнего «М», 23 июля 2013 года рождения, неоднократно совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.

«Выводы суда подтверждаются показаниями малолетнего потерпевшего, ее законного представителя, признательными показаниями самого подсудимого, данных им в ходе досудебного расследования, заключениями экспертиз и другими материалами дела. Прокурор просил назначить «И» по части 4 статьи 121 УК 20 лет лишения свободы. Законный представитель малолетнего потерпевшего и ее адвокат согласились с позицией прокурора. Сторона защиты просила вынести в отношении «И» оправдательный приговор», — рассказали в пресс-службе СМУС Шымкента.

Суд признал «И» виновным по части 4 статьи 121 УК и назначил ему

наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних. Приговор не вступил в законную силу.