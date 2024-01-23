Школьница покончила с собой в Шымкенте, передает OTYRAR.

По имеющейся у журналистов нашего телеканала информации, трагедия произошла в микрорайоне «Онтустык».

11-классница училась в 34-ой школе, выпускницу нашли повешенной у себя дома.

Что послужило причиной суицида — пока неизвестно.

По некоторым данным, девочка неоднократно подвергалась травле со стороны сверстников, ее называли «безотцовщиной».

Это предстоит выяснить правоохранительным органам.

Журналисты ТК «Отырар» попросили прокомментировать смерть школьницы полицию и управление образования Шымкента.