Школьница покончила с собой в Шымкенте, передает OTYRAR.
По имеющейся у журналистов нашего телеканала информации, трагедия произошла в микрорайоне «Онтустык».
11-классница училась в 34-ой школе, выпускницу нашли повешенной у себя дома.
Что послужило причиной суицида — пока неизвестно.
По некоторым данным, девочка неоднократно подвергалась травле со стороны сверстников, ее называли «безотцовщиной».
Это предстоит выяснить правоохранительным органам.
Журналисты ТК «Отырар» попросили прокомментировать смерть школьницы полицию и управление образования Шымкента.
Новости партнеров