Снос медресе в старом городе: аким поручил закончить работы за два месяца

Большой общественный резонанс вызвало видео, опубликованное в соцсетях, на котором якобы сносят древнюю мечеть в старом городе.

На место приехал аким Шымкента Габит Сыздыкбеков и руководители сразу двух управлений: архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нурбол Жунусбеков и по делам религий Бексултан Адильханов, передает OTYRAR.

Их ожидали журналисты и жители города. Как выяснилось, сносят не саму мечеть, а пристройки, точнее медресе. Это здание было признано аварийным, есть заключение. Об этом рассказали специалисты. На том же месте будет построено новое религиозное учреждение.

Глава мегаполиса возмутился сносом и поручил завершить работы на территории мечети в течение двух месяцев.