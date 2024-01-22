135 млн тенге из спонсорских денег потратят на новое медресе в старом городе

Медресе в старом городе Шымкента признали аварийным. Его сейчас сносят. На этом месте обещают отстроить новое здание, за счет спонсоров, передает OTYRAR.

Новость о сносе медресе вызвала небывалый общественный резонанс в социальных сетях. Информация об этом в миг облетело Казнет. Это решение назвали кощунственным, заявив, что здание медресе имеет свою историческую ценность наравне со старой мечетью. Сейчас о медресе напоминает разве что эти уцелевшие стены. При этом мнение шымкентцев о сносе разделилось.

«Старая же мечеть, уже ей сколько лет, в 1989 году построили, я считаю она в ЮНЕСКО должна была попасть.

-Как вы думаете это здание нужно было реконструировать или как?

-Конечно. Старое же должно же остаться, правильно?»,- говорит житель Шымкента.

«Планируют здесь построить новое медресе, говорят, что еще будет стоянка. Я думаю, что правильно поступают. Потому что здание реально было аварийным и думаю, что лучше построить новое здание, нежели ремонтировать старое. В этом медресе в свое время получала знание моя сестра и супруга»,- считает житель города.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков был крайне возмущен тем, что представители духовенства не сообщили о такой важной для города новости — заранее. Градоначальник поручил не допускать впредь несогласованного с властями сноса и не затягивать на год строительство нового здания медресе.

Габит Сыздыкбеков аким г. Шымкента:

«Есть народ. Нужно их предупреждать о таком. Я впервые о сносе слышу. Нужно было встретиться со всеми, и с журналистами в том числе. Почему никто не сообщает о таком? Завершите строительство медресе за два месяца, максимум! Я сам узнал о сносе сегодня утром через социальные сети. Конечно, это моя ответственность. Я один за это отвечаю. Выяснилось, что в список культурного наследия входит сама мечеть, медресе не входит. Также аксакалы сообщили, что крыша здания упала. Может это решение тоже было правильным»

На строительство нового здания планируют потратить около 135 млн тенге, за счет спонсора, который пожелал остаться анонимным. Главный имам Шымкента заверил, что старое здание религиозного учреждения было крайне опасным: ветхие полы и протекающая крыша представляли опасность для воспитанников.

Бакдаулет Абдрахманов главный имам г. Шымкента:

«Информация о том, что мечеть будут сносить не соответствует действительности. Рядом с мечетью есть здания, которые были построены в 1986 году и сданы в эксплуатацию в 1990 году. В 2014 году данное медресе мы отремонтировали за счет спонсоров. Однако, двухэтажное здание было признано аварийным, у нас есть документы. Я сам выпускник этого медресе и считаю, что здание нельзя оставлять в таком состоянии. Выражаем благодарность имаму мечети, который дал разрешение на данную работу. У нас есть гарантия от подрядчика, что он построит здесь новое здание в течение полутора лет. Спонсор пожелал остаться анонимным»

Мечеть Джами или, как ее называют в народе мечеть Кошкар-ата, была построена в 19 веке. Это единственное в Казахстане здание, возведенное в стиле классического ферганского зодчества и сохранившееся со времен правления Коканда. Местные власти заверили, что здание мечети сносить не будут.