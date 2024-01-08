Строительство Дворца школьников в микрорайоне Туран приостановлено, передает OTYRAR.

Работы на объекте, который планировали сдать в экспулатацию в 2023 году, начались в мае прошлого года. Стоимость данного проекта составляет более 9 млрд тенге.

Бахадыр Нарымбетов, председатель филиала партии «AMANAT» в Шымкенте:

«Один миллиард выделен из местного бюджета.Остальные 8 млрд должны были поступить из республиканского бюджета. Из них 1 млрд — средства, выделяемые акиматом, выдали, и работа над этим уже началась. Проделано работ на сумму около 2,5 -3 млрд тенге. Вопрос с финансирования из республиканского бюджета, в сумме 8 млрд остается нерешенным»

Ответственные поинтересовались, почему с прошлого года на данный проект не выделяют деньги. В правительства ответили — рассматривают все типовые проекты дворца школьников в стране. Мажилисмен Данабек Исабеков отметил необходимость скорейшего завершения строительства объекта и заверил, что поднимет данный вопрос на правительственном уровне.

Данабек Исабеков, депутат мажилиса парламента РК:

«Теперь, чтобы закончить строительство, нам нужно выделить 8 млрд тенге из республиканского бюджета. Поднимем вопрос в парламенте. Будем работать с соответствующим министерством для выделения из республиканского бюджета 8 млрд тенге».

Подрядная организация, ответственная за проект — ТОО «BI-Global». На сегодняшний день реализовано всего треть строительных работ. По словам ответственных, если деньги выделят, новый Дворец школьников будет сдан до конца этого года.