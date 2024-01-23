Суицид школьницы: в школе отрицают буллинг по отношению к девочке

Школьница покончила с собой в Шымкенте. Трагедия произошла в микрорайоне «Онтустык».

11-классница училась в 34-ой школе. Что послужило причиной суицида — пока неизвестно. Возможно, девочка подвергалась травле со стороны сверстников. Однако в школе эту информацию не подтвердили, передает OTYRAR.

Через месяц ей должно было исполниться 18 лет. В тот роковой день — ученица 11 класса как обычно должна была пойти в школу. Однако, сославшись на недомогание, девочка осталась дома. Произошло непоправимое. Вернувшись вечером домой родные обнаружили бездыханное тело ребенка. Что стало причиной того, что девочка наложила на себя руки — непонятно. Бывшая одноклассница охарактеризовала погибшую как спокойную, робкую и неконфликтную ученицу.

Александра (имя изменено) одноклассница погибшей:

«Все дружные и мальчики у нас дружные. Мы всегда все вместе общались и до сих пор общаемся. Не было, чтобы нас гнобили как говорят. Я не знаю почему так думают. Никогда бы не поверила, что ее гнобили, потому что она со всеми общалась. На четверки она училась».

Информацию о том, школьница пошла на отчаянный шаг из-за буллинга со стороны сверстников опровергли и в школе. В учебном заведении говорят, что одноклассники между собой не плохо ладили.

Ардак Айтпаева, педагог-психолог средней школы №34 им. Ю. Гагарина:

«Психологическое состояние погибшей школьницы было устойчивым. Девочка была очень аккуратной и участвовала во всех школьных мероприятиях. Хорошо общалась как с одноклассницами, так и с учителями. Никогда нам не жаловалась. В классе этой ученицы тоже не было агрессивных учеников, ее класс один из лучших в нашей школе. В начале года и в третьей четверти мы проводим анализ психологического состояния школьников. В начале года у погибшей были хорошие результаты»

Родные погибшей не обнаружили рядом ни предсмертной записки, ни телефона. Знакомые семьи говорят, что девочка потеряла отца в три года. Мать-одиночка получала социальную помощь, а погибшая была примерной ученицей.

Динара Алимкулова, завуч по воспитательной части средней школы №34 им. Ю. Гагарина:

«Она редко пропускала школу. Были симптомы анемии, бывало, что день-два пропустит. Но, в такие моменты она приходила со справкой. Она была из неполной семьи, поэтому мама один раз участвовала в акции «Дорога в школу» и получила 40 тысяч тенге. Также она была обеспечена бесплатным горячим питанием в школе. Я преподавала этой девочке с пятого класса. Она была очень умной девочкой. Если я болела и брала больничный, она была из тех учеников, которые приветствуют тебя, обнимают со словами, что скучали. Мы даже не могли подумать, что такое может произойти».

Было ли это доведением до самоубийства и что заставило выпускницу свести счёты с жизнью, сейчас выясняют полицейские. Проводится досудебное расследование.

Пресс-служба ДП г. Шымкента:

«Данный факт управлением полиции Енбекшинского района зарегистрирован по статье 105 УК РК “Доведение до самоубийства”».

Погибшая училась в 34-ой школе, по месту жительства, в микрорайоне Онтустык. Сейчас в учебном заведении проводятся психологические тренинги со всеми учениками.