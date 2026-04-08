Freedom broker
В Шымкенте ученик 8 класса совершил суицид

Шынар Оразова
В Шымкенте зарегистрирован еще один трагический случай. Ученик 8-го класса покончил с собой, его тело обнаружили родственники. К сожалению, попытка реанимации закончилась ничем. Причины, побудившие школьника пойти на такой отчаянный шаг, пока неизвестны. Полиция возбудила уголовное дело.

Информацию подтвердили в городском управлении образования. По данным ведомства, трагедия произошла 6 апреля, когда школьник находился дома.

«Подростка нашли родственники. На место была вызвана скорая помощь. Однако к моменту прибытия врачей у ученика отсутствовали признаки жизни», прокомментировали в городском управлении образования Шымкента.

По официальным данным, подросток ранее не состоял на специальных медицинском учёте. Причины его поступка пока неизвестны. В полиции сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело и начаты следственные действия.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся комплексные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», департамент полиции города Шымкента.

Отметим, ранее городское управление образования сообщало, что в 2025 году 11 молодых людей решили завершить свою жизнь суицидом.

