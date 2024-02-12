Бабушкины вкусняшки: возродить уникальную традицию «Әже дәмі» предложили в Шымкенте

В совете ветеранов Шымкента выступили с предложением возродить уникальный проект «Әже дәмі».

Инициатива принадлежит Шарапат Курманбековой, она уже имела поддержку от Министерства внутренних дел и местных властей. Идея заключается в том, чтобы приезжать в воинские части с домашней выпечкой и добрыми пожеланиями от пожилых людей.

Солдаты, говорит Шарапат Курманбекова, скучают по дому, а такие встречи будут скрашивать их армейские будни.

Шарапат Курманбекова, член совета ветеранов г. Шымкента, обладатель ордена «Құрмет»:

«Бабушкины вкусняшки и народные песни это дорогие сердцу воспоминания для кого бы то ни было. А для солдат, которые находятся далеко от родного дома и скучают по вкусной еде бабушек и мам — они ценны. Есть ли что-нибудь вкуснее домашней еды?!

Поэтому, мы, бабушки, решили организовать в воинских частях города мероприятия с угощениями. С 2016 года стало традицией накрывать дастархан, наполненный такими национальными блюдами, как мясо, курт, масло, сыр и баурсаки. Всё это для солдат, выполняющих свой долг перед Родиной. Во время этих мероприятий вместе с военными мы пели народные песни.

Таким образом мы пытались передать тепло родного дома бойцам, чтобы они спокойно служили».

Шарапат апай с гордостью вспоминает, инициативу «Әже дәмі» поддержали и другие регионы страны. Но, к сожалению, в связи с трагическими событиями в ее семье это начинание с 2022 года не имело продолжения.

Член совета ветеранов накануне Дня благодарности и Наурыза хочет возродить эту добрую традицию. Уважение национальных ценностей не только в знаменательные даты, но и в повседневной жизни, воспитывает у молодежи дух патриотизма и любовь к Родине, считает обладатель ордена «Құрмет» Шарапат Курманбекова.