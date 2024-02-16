Сила в единстве. Шымкентские общественники помогают погорельцам

Члены Әжелер кеңесі центра «Бақытты жанұя» и шымкентского городского совета ветеранов, оказали поддержку нуждающейся семье Туртаевых.

Общественный деятель Шарапат Курманбекова говорит, сюжет, показанный на телеканале «Отырар» про погорельцев в микрорайоне Курсай-семью Туртаевых, никого не оставил равнодушным. Члены горсовета ветеранов и члены совета бабушек также не смогли остаться в стороне.

Пожар произошел 2 февраля в одном из частных домов в микрорайоне Курсай. Из дома, охваченного огнем, детей вытащил сосед. Родителей дома не было.

Глава семейства работает на стройке в Астане, а мать работает в детском саду. Трое из 5 детей-учащиеся школы №49. К счастью, трагедии удалось избежать.

«Мы благодарны землякам, которые не оставили нас одних в трудной ситуации», — говорит многодетная мать Макпал.

Сейчас погорельцы ютятся у родственников. Пока снять квартиру не удается. Многодетной семье, говорит Макпал, мало кто хочет сдавать в аренду. На ремонт дома средств у четы Туртаевых тоже нет.

Общественники поддержали молодую женщину и уверены, что земляки не оставят многодетную семью в беде.

Реквизиты для бора пожертвований для семьи Туртаевых:

тел. 8 707 324 65 33

KASPI.KZ: +7 707 324 65 33 МАКПАЛ Б.