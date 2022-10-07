В Шымкенте подняли вопрос бесплатного проезда для пенсионеров

На повестке пленума Совета ветеранов главный вопрос- это обеспечение пенсионеров бесплатным проездом на общественном транспорте. Замакима Максут Исахов рассказал о предстоящих переговорах с перевозчиками, передает OTYRAR.

В Шымкенте прошел пленум Совета ветеранов. На нем подняли острые социальные вопросы. Главное, что сейчас волнует пенсионеров мегаполиса — льготы на проезд в общественном транспорте, а также вопросы отдыха в санаториях и медицинского обеспечения. Пленум собрал порядка 50-ти пожилых активистов мегаполиса.

В Шымкенте проживает больше 85 тысяч пенсионеров, из них 4 ветерана Великой Отечественной войны, 2 тысячи 364 тружеников тыла. Вопросы льгот в Совете ветеранов на особом контроле.

Пенсионерам всегда есть что спросить. Пожилых людей волнуют скидки для пенсионеров на посещение медицинских организаций, доступ к бесплатному лекарственному обеспечению и порядок предоставления санаторных путёвок.

«К примеру, мы хотим в санаторий, а можем попасть туда только на шесть дней, почему? Неужели нельзя что-то сделать?», — говорят ветераны.

Руководитель управления занятости и защиты населения уверяет, все встанет на свои места, в акимате пересматривают план работы. В Совете ветеранов поинтересовались, почему пенсионеры в Шымкенте платят за проезд в общественном транспорте?

«К примеру, в Алматы, в столице и других городах проезд для пенсионеров бесплатный, мы поднимаем этот вопрос. Я думаю, что совсем скоро все решится», — говорит Кенжехан Тулебаев, председатель Совета ветеранов г.Шымкента.

На юге всегда с почтением относятся к советам и предложениям аксакалов, говорит заместитель акима Шымкента Максут Исахов. А потому проблемные вопросы без внимания не останутся.

«По всем вашим вопросам мы постараемся решить в вашу пользу. Но, пока не обещаю! Что касается общественного транспорта, мы будем говорить с перевозчиками», — сказал Максут Исахов, заместитель акима г. Шымкента.

На городском пленуме Совета ветеранов подчеркнули, что сейчас для пенсионеров, в целом, созданы достойные социальные условия и пенсионные выплаты.