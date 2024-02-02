Чтить и помнить

Вот уже год, как нет с нами Сергея Александровича Терещенко- видного государственного и политического деятеля, первого Премъер-Министра независимого Казахстана.

С Сергеем Алексанровичем мы росли вместе, к тому же мы одногодки, вместе работали в райкоме партии. Затем первый секретарь Чимкентского обкома партии Асанбай Аскарович Аскаров выдвинул его вторым Бугунского,затем первым секретарем Ленгерского райкома партии.

Дальше он ушел в ЦК партии, затем работал председателем облисполкома, первым секретарем Чимкентского обкома партии, заместителем президента Казахской ССР.

Власть- это сложное испытание. Говорят же во власти моментально затуманиваются мозги. Когда Бог дает человеку должность,он отнимает у него разум,когда забирает должность, возвращает разум. С людьми, которые получили новое назначение, надо знакомиться заново. Это не про Сергея Александровича. Власть его не портила. На каких бы должностях он ни работал, он оставался прежним, доступным и земным.

Со мной он всегда шутил и говорил :

”Раньше ты был моим начальником,теперь я твой начальник”.

В первые годы независимости страны ,в самые тяжелые и сложные времена Сергей Александрович работал Премьер -Министром правительства и был всегда рядом с Н.А. Назарбаевым. В тот период они работали днем и ночью ,не покладая рук. На кону стояло быть или не быть Независимому Казахстану. Тогда один из высокопоставленных политиков России сказал про Казахстан: «Никуда они не денутся. Приползут на коленях».

Не приползли , благодаря прозорливости первого Президента и его соратников. В решении архисложных внешнеполитических вопросов огромный вклад внес тогдашний министр иностранных дел Касым-Жомарт Кемелович Токаев.

Казахстан проводил конструктивную и сбалансированную внешнюю политику с учетом национальных интересов государства. Правительству нужно было опережающе решать многочисленные вопросы, успеть все сделать вовремя, такая сложная была обстановка в стране. В регионах страны не было электричества, теплоснабжения, газа. Месяцами не выплачивались заработная плата и пенсии.

Сергея Александровича очень ценил Н.А. Назарбаев за трудолюбие, деловитость, профессионализм и скромный характер. В то время пробить финансы для выплаты в стране зарплат,пенсий и пособий у главы правления Государственного банка СССР а затем председателя Центробанка России В.Геращенко получалось только у Сергея Александровича. У него всегда были грандиозные планы и он добивался реальных результатов. Он работал как вечный двигатель , постоянно генерируя все новые и новые идеи.

Сергей Александрович в числе первых получил золотую звезду «Героя труда». Он был новатором. Хлопкоуборочные комбайны фирмы John Deere, которые появились на наших полях, это его заслуга. По его инициативе технологию капельного орошения при выращивании хлопка впервые в Казахстане внедрили мы на полях Южно-Казахстанской области.

Технология капельного орошения позволила рационально использовать поливную воду и получать высокий урожай хлопка. К сожалению в 90-е годы начались перебои с поставкой электроэнергии из Узбекистана. Закупаемую электроэнергию Акимат области вынужден был распределять ежедневно только на социальные объекты. И тогда пришлось капельное орошение приостановить.

Сегодня эта технология особенно актуальна в Мангистауской области, а в ближайшем будущем нам придется ,с учетом дефицита поливной воды внедрять её по всей стране. Всемирная Ассоциация Казахов разрабатывает проект «Асар» для Мангистауской области. Было бы эффективно выделять для приусадебных участков по 1-2 гектара земли для выращивания сельхозпродукции с применением технологии капельного орошения.

Это создало бы новые рабочие места и стало бы большим подспорьем в обеспечении региона натуральными,качестввенными и дешевыми продуктами питания собственного производства.

Перейдя в бизнес, Сергей Александрович продолжал интенсивно работать в сфере сельского хозяйства и реально обеспечивал народ фруктами и овощами, лечебным медом, фисташками,грецкими орехами, индюшатиной , производя из нее различные деликатесы.

У Владимира Высоцкого: «Чистоту, простоту мы у древних берем

Саги, сказки, — из прошлого тащим.

Потому что добро остается добром. В прошлом, будущем, и настоящем». Это про Сергея Александровича.

Он был добрым человеком, безмерно любил жизнь, был искренним, заботливым, в любую минуту готовым прийти на помощь. Если кто-то из друзей, родных или знакомых заболевал ,он заботился о нём до тех пор,пока тот не вставал на ноги. Сколько ребят обязаны ему жизнью. Он их всех спас от неминуемой смерти, вывозя на лечение в Израиль. И все это он делал искренне и от души.

Он был нашим добрым доктором Айболитом. А себя не уберег. В прошлом году ушел из жизни. Друзья-медики предлагали ему лечение в Израиле, и самолёт был готов,но он иронично сказал им: «Не позорьтесь, неужели с простой простудой уже не можете справиться». Недооценил ситуацию.

Похоронили мы его в родном селе. На похоронах были его соратники ,члены правительства того периода.

К. Султанов, С.Кулагин,Б.Айтимова. Друзья В. Денисов, М. Оразалиев. Видя скромность похорон, Бирганым Айтимова робко заметила: «Если Сергея Александровича так провожают в последний путь, о нас вообще, наверное, не вспомнят».

Как всегда очень метко по такому случаю высказался Владимир Сергеевич Школьник:» Родина Вас не забудет». Сделав паузу: «Но и не вспомнит».

Президент страны К.Токаев на торжественном собрании в честь Дня Республики перечислил имена первых, наиболее ярких творцов независимости Казахстана и назвал их поступок подлинным героизмом. Он также сказал, что они, принимая Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР и действуя в интересах независимости Казахстана и казахстанского народа, поставили на карту очень многое, пойдя против существовавшей на тот момент политической системы и ее репрессивного аппарата.

В числе этих личностей он назвал и имя Сергея Александровича Терещенко. Такого заслуженного человека, «Героя труда»,первого Премъер-Министра страны нужно было похоронить с полагающимися в таких случаях почестями. Похоронили же Премьер- Министра России В. Черномырдина со всеми почестями, положенными для государственного деятеля такого ранга. Это нужно не мертвым,это нужно живым. Мы в этот мир приходим и уходим , остается только имя.

В советское время мы иронизировали и говорили, что живых мы не любим, мы почитаем усопших. Выяснилось,что сегодня мы перестаем почитать и усопших. Я теперь не удивляюсь тому,что некоторые товарищи, видя такое отношение, строят себе при жизни собственные мечети-усыпальницы и пантеоны.

Диоген Синопский говорил: «Из этой жизни хорошо уйти, как с пира: не жаждая, но и неупившись». Может быть и так. Но Сергей Александрович мог ещё принести много пользы своему народу. Он сеял доброе,вечное,разумное. Думаю, что в память об этом замечательном человеке нужно назвать солидные улицы в городах Алматы и Шымкенте,где он жил и трудился.

Сергей Александрович весь в отца. Таким же неугомонным был Александр Иванович Терещенко. Он долгие годы возглавлял ордена Октябрьской революции колхоз Победа Тюлькубасского района. По характеру был твердым и несгибаемым, если что-то задумывал,доводил свои идеи до логического конца. Его дважды представляли к высокому званию Героя Социалистического труда. Но благодаря недоброжелателям, он вместо звезд Героя получил два ордена Ленина. Александра Ивановича знал лично Димаш Ахмедович Кунаев.

Жил Александр Иванович очень скромно в отчем доме, которому уже больше ста двадцати лет, во дворе был старинный колодец с чистой водой, вырытый ещё отцом. Когда Александра Ивановича провожали на заслуженный отдых , на общем собрании колхозников приняли решение построить ему новый дом. Он отказался от этого подарка и продолжил жить в своем доме.

Вот таким он был скромным человеком .А. И. Терещенко никогда не исполнял бездарных поручений руководства района и области. Стоял на своем до конца. Часто получал за это порицания со стороны руководства. Однажды на бюро райкома партии его незаслуженно освободили от должности председателя колхоза. На следующий день чабаны поставили условия,либо А.И. Терещенко восстановят в должности,либо они не выходят пасти скот. Пришлось Александра Ивановича восстанавить в должности. Он часто оспаривал устанавливаемые сверху сроки посевной и уборки сельскохозяйственной продукции.

Будучи грамотным специалистом он придерживался природных , биологических сроков возделывания сельхозкультур и уборки урожая. Однажды мы с ним выехали на поля колхоза, он взял горсть земли, она была влажной, сеять нельзя ,зерно сгниет. На другом поле все оказалось наоборот,влага в почве высохла. Здесь он дал взбучку главному агроному колхоза А.Шрейдеру за упущенные сроки посева на этом поле. А мне сказал:» Заутбек Каусбекович !» Он всегда ко мне обращался по имени и отчеству (аристократ по крови, интеллигент) хотя я всегда воспринимал его как отца, учителя и наставника.

Дальше он продолжил: «Зерно надо сеять в зрелую почву, во влажной-сгниет, в сухой-не прорастет». Это правило я вспоминаю каждый раз,когда необходимо мне принимать ответственное и правильное решение. Это правило на все случаи жизни, без исключения. Рекомендую молодежи запоминать и пользоваться житейскими мудростями старших товарищей.

В интернете вы этого не найдете.

В честь своего отца Сергей Алексадрович в райцентре Тюлькубасского района ,с.Турара Рыскулова высадил великолепный сад и назвал его «Александровский парк». Сегодня это любимое место отдыха детей и жителей района. Сергей Александрович со своей замечательной супругой Евгенией Григорьевной вырастили и воспитали двух достойных дочерей Нину и Елену, умных, деловых, патриотов своей страны. Гены берут своё.

И еще об одном незаурядном человеке. В ноябре 2023 г. скончался Аман Тулеев ( Амангельды́ Молдагазы́евич Тулеев). Сын казахского народа..Он возглавлял Кемеровскую область более 20 лет. Прощание с экс-губернатором состоялось в Музыкальном театре Кузбасса. Похоронили его на центральном кладбище Кемерова. Церемония прошла в сопровождении почетного караула. В честь покойного состоялся прощальный салют.

Аман Гумирович в одном из последних интервью сказал,что он казах из рода Адай и внуки знают свою родословную. Он мечтал встать на ноги,бросить костыли и с внуками совершить поломничество к святыне Бекет ата. По договоренности с ним Всемирная Ассоциация Казахов взяла на себя организацию этого мероприятия. Не суждено было. Думаю было бы правильно если бы мы на похороны Амана Гумировича Тулеева направили официальную делегацию Казахстана. Вовремя не спохватились. Зато народ по своей инициативе провел поминальный обед и прочитал коран по усопшему.

Мудрецы говорили , что если вы хотите, чтобы народ пошел за вами ,идите за этим народом. Наш народ мудрый. Надо следовать за ним. Работая Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации я неоднократно слышал от высокопоставленных чиновников отзывы об Амане Тулееве. Все они с восхищением отзывались о нем и говорили,что Аман Гумирович возвысил казахскую нацию в лице россиян. Это единственный казах, достойно претендовавший на пост Президента РФ и смело высказывавший критику в лицо первому руководителю государства Б.Н.Ельцину. Он был настоящим казахским батыром. Им гордились наши соотечественники, проживающие в России.

В Мангистауской области огромную работу проводит благотворительный фонд «Халык»,который на различные проекты вложил уже более 3,5 млрд тенге. Фондом «Халык» ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Жанаозен, которому можно было бы присвоить имя Амана Тулеева.

Это сплотило бы местную молодежь, потомков вернувшихся на историческую родину кандасов. У Омара Хайама есть рубаи: «Мы цель создания, смысл его отменный, взор Божества и сущность зрящих глаз, окружность мира – перстень драгоценный, а мы в том перстне – вправленный алмаз». А Сергей Терещенко и Аман Тулеев сверкающие всеми гранями бриллианты. Молодежь должна знать их, учиться у них и стремиться быть похожими на них.

Заутбек Турисбеков