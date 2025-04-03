Нацгвардия РК активно готовится к параду в честь 80-летия Победы

С министром обороны Национальная гвардия интенсивно готовится к параду к 80-летию Победы с участием 4300 военнослужащих.

Мероприятие направлено на память о храбрости наших предков, отдавших свою жизнь за Родину, и укрепление патриотического духа молодого поколения.

Первый заместитель председателя Всемирной Ассоциации казахов Зауытбек Турисбеков провел специальную встречу с молодогвардейцами и способствовал повышению их патриотизма.

В ходе встречи воины услышали рассказы о героической истории казахского народа, мужестве наших героических предков и важности защиты страны. Молодежи была дана духовная пища.

Также был показан исторический фильм «Горят за Родину», который глубоко впитывает патриотизм молодых солдат. Этот фильм выиграл Гран-при на Международном кинофестивале в Севастополе в 2016 году, в котором приняли участие 150 фильмов из 27 стран мира. Фильм по-настоящему и трогательно рассказывает о мужестве воинов, любви к стране и героическом духе народа.

Также была организована встреча с сотрудниками Минобороны. В ходе встречи фильм также был показан солдатам и оставил особое впечатление на их сердцах.

Военнослужащие отдали дань памяти духам предков и поблагодарили их за мирный день сегодня. В завершение встречи были сделаны обращения к военнослужащим Национальной гвардии и военнослужащим с целью укрепления патриотического духа и обсуждены вопросы подготовки к предстоящим мероприятиям, посвященным 80-летию Победы.

Эта инициатива является важным шагом на пути воспитания патриотизма у подрастающего поколения, повышения его военной дисциплины и ответственности перед Родиной.