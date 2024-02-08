И снова подтопления: на работу ирригацонных систем жалуются шымкентцы

В Шымкенте жители жалуются на ирригационную и канализационную систему, в некоторых частях города дома подтопило из-за осадков, а в одном из микрорайонов канализацию прорвало.

Проблемы небольшой улицы Инжу-Маржан не решаются уже несколько лет, говорят жители. Дорога разбита, во время осадков из-за воды сложно проехать, на улице нет арыков, а ирригационную систему тут внедрить обещают уже давно. Жители просят проблему их решить. При этом, обещали много раз проложить тротуар и освещение на улице.

«Вот тут у нас смотрите вода, дороги разбитые. Тут машины не могу нормально проехать. У нас тут нет арыка и канализации. Что делать я не знаю. Тут установили освещение пол года назад, но света нет», — говорит Малик Кольбаев, житель г. Шымкента.

В акимате Абайского района сразу пояснили, что воду там выкачали, уже готова ПСД и как завершится конкурс ситуацию будут исправлять.

«Там улица 450 метров, как все процедуры финансирования завершатся, там проведут ирригационную систему, установят лотки и проблема решится. Что касается освещения, дорог и тротуара, там тоже до конца года проблему решат», — говорит Димаш Дауренбеков руководитель аппарата акима Абайского района.

В другой части города, частный сектор. Тут несколько домов подтопило отходами из канализации, люди жалуются, что авария повторяется уже второй раз. Местные власти обещали, что все исправят. Все отходы идут во дворы, на дорогу.

«Сколько уже можно? Каждый месяц они с нас берут деньги, мы за все платим. Все течет! Мы ждали технику три часа. Все идет к нам в дом, как с колонки льет все», — говорит жительница дома.

Коммунальщики мегаполиса заверили, канализационная система относится к компании Водные Ресурсы Маркетинг. Аварию устранили и повторной аварии быть не должно, говорят в акимате.

«В мкр Онтустик вчера коллектор который на балансе компании Водные ресурсы маркетинг дал течь, туда направили 30 человек, 20 единиц техники. Вода зашла в 6 домов, после чего прибыли асенезаторы и выкачали воду. До конца рабочего дня все работы завершат», — говорит Ильяс Есжанов, сотрудник управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента.

А в микрорайоне Нурсат, сотрудники ЧС проводят учения, они выкачивают воду из канала, тем самым практикуя навыки действий при потопах. В учениях задействованы военные, полиция и сами спасатели.

Осадки в Шымкенте в этом году участились, жители просят местные власти взять уже на контроль ситуацию, так как каждый год история с подтоплениями повторяется, при этом не в одном и том же месте, а уже в разных районах.