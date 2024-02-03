Один раз в сутки суп должен быть в желудке

Соскучились по праздникам? Вот вам приятный повод на ближайшее воскресенье: 4 февраля отмечается День домашнего супа.

Как будем праздновать? Разумеется, дома и с супом! И, конечно же, с самым любимым: шурпой, борщом, рассольником, свекольником, щами, чечевичным, с пельменями, супом-пюре, луковым. В общем, с тем, который у вас больше всего в чести.

В нашей семье это суп с лапшой на курином бульоне. Желательно, чтобы курица или хотя бы четверть от нужного объема была домашней. Было время, когда к нам во двор приезжал залетный частный автомобиль и напарница водителя орала на весь двор: «Куры, домашние куры!» Я однажды повелась на слово «домашние» и купила-таки одну курицу. Так ее надо было варить часа четыре, а то и больше. Птица оказалась моей ровесницей. Мне потом кто-то объяснил, что курица, может, и была домашней, но это была несушка, не мясная порода. Она всю себя настолько отдала на производство яиц, что в ней остались одни жилы да мышцы. Короче, теперь залетным куриным зазывалам я не доверяю и вам не советую.

А муж, когда учился в Ленинградской академии гражданской авиации, вкусил классической солянки в вузовском кафе для преподавателей. И мы раз в год готовим ему ностальгический обед «по-питерски». С бульоном на говяжьей грудинке, сахарной говяжьей косточке, с добавлением свиных копченых ребрышек, охотничьих колбасок, колбасы копченой. С солеными огурчиками, чесночком, лимоном, оливками, сметаной и острым перцем. Шутка ли – 20 ингредиентов! Поэтому так редко мы эту солянку готовим. Признаться, это блюдо не из дешевых. Но что не приготовишь ради домочадцев. В моей семье верят: хорошая жена всегда согреет, не жизнь, так суп.

Кстати, о доме. Супы принято варить в семьях. Много вы знаете холостяков, которые любят готовить супы? Там, скорее всего, преуспели по части фастфуда и приготовления вторых блюд, салатов, десертов.

Суп затратное по времени приготовления блюдо. Его надо готовить без спешки, с душой. Следить за пенкой, чтобы не убежала, надо вовремя снять ее, убавить огонь, прикрыть крышкой… В идеале мясо в супе надо варить медленно, оно должно томиться. Это же целый ритуал.

Мне один знакомый, рассказывая о своем детстве и бабушке, вспоминал, как она готовила шурпу. На печке на «живом» огне. Варила долго. Бульон у нее получался прозрачным. В котелке с готовым супом хорошо были видны картошка, морковь, дольки айвы (для аромата) и крупные горошины нухата. Бабушка так аккуратно разливала этот суп по кисушкам, что, когда едоки прикасались к гороху ложками, он прямо на их глазах рассыпался. Это было волшебством. А вкус какой был у этого яства! Его жена пыталась приготовить суп по бабушкиному рецепту, но, увы. Так, как у бабушки, у нее почему-то не получилось. Хотя она и старалась.

Какая же разнообразная кухня в Казахстане! И сколько кафе в Шымкенте и пригороде, в которых вам предложат тот или иной суп. Я уже не говорю о домашней кухне.

Знаю, что в определенных частях города собираются в основном мужские компании. Есть у нас кафе, которые специализируются на приготовлении армянского хаша, в другом ресторане вам предложат суп с перепелами. А где-то к жареной рыбе вы можете заказать двойную или тройную уху.

Все популярнее у нас становятся супы-пюре, крем-супы. Скорее всего, это «последствия» отдыха наших земляков в Турции, там такие супы очень популярны. Летом, помимо окрошки, у нас чаще стали готовить супы-холодники, это, по-моему, из белорусской кухни. Стал попадаться в меню местных ресторанов суп консоме. Это крепкий, сильно уваренный осветленный мясной бульон из французской кухни. Он подается с мясными пирожками и зеленью.

Не экзотикой стал в ресторанах и кафе гаспачо – суп из помидоров и овощей. Это испанская кухня.

Давно не редкость в наших кафе и домах кукси – холодный корейский суп. Кукси подают и горячим.

Найти рецепты этих первых блюд совсем не трудно. Забейте в поисковике Гугла – и вуаля, можно готовить.

Кто-то считает, что только ко вторым блюдам нужно подавать различные соусы, приправы. А вот и нет, супы тоже требуют к себе внимания. Во-первых, к ряду супов – окрошке, борщу, щам, рассольникам – требуются сметана, зелень. Хороши гренки, сухарики, хлебцы, намазанные горчицей или «хреновиной». И, конечно же, зелень!

…Спросила у знакомой девчонки, помнит ли она какую-нибудь историю про суп. Ответ Кати: «В детстве, когда читала книгу Гектора Мало «Без семьи», там было описание, как мама Реми готовит луковый суп. Автор так подробно и красочно описывал этот процесс, что мне казалось: этот суп самый вкусный на свете. Позже довелось попробовать его. Мне не очень понравилось».

В подтверждение популярности супов на наших широтах мини-история от моего соседа Кайрата. «Ты знаешь моего отца, он работал экспедитором, постоянно мотался по районам. Однажды он с водителем на обратном пути домой заехал на часок к родителям в аул. Надеялся поужинать у них. Было довольно позднее время, столовые уже закрылись. Его родители, конечно же, обрадовались поздним гостям. Однако предложить что-либо существенного им на ужин не смогли, как назло в тот день все подъели, остались только чай, хлеб да масло с вареньем.

Пока они накрывали на стол, мой отец зашел во времянку и обнаружил там на плите большую кастрюлю с костями и рисовым супом. Повторюсь: время было позднее, солнце село. Отец мой кричит аташке: «Ты что, отец, забыл, что у тебя суп во времянке?! Он даже теплый. Налейте нам поскорее, мы поедим и двинемся дальше». Старики молча налили им в кесе супа. Те поели, попили чаю, сказали: «Спасибо!» и уехали. А мой дед с бабушкой вернулись к столу и давай в голос хохотать.

Оказывается, они накормили сына-торопыгу и его водителя супом, который приготовили для Полкана и Жучки… В принципе продукты-то были хорошими, но дешевыми – кости да сечка вместо риса».

Какой вывод из всего вышенаписанного? Супы полезны для наших желудков. Чтобы быть здоровым, важно обедать горячим супом. Это блюдо сытное и, как правило, легкое. Суп быстрее усваивается, способствует улучшению пищеварения. Он менее калориен. Супы восстанавливают необходимый баланс жидкости, от которого зависит уровень артериального давления. Суп – это диетическое питание. Им легче насытиться, при этом он дешевле. Суп быстро согревает, улучшает обмен веществ, дает необходимые организму тепло и энергию.

Приятного аппетита!

Фарида Шарафутдинова