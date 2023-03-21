В Шымкенте открылась сеть ресторанов «Шелковый путь»

В Шымкенте в честь праздника Наурыз состоялся конкурс национальных блюд. В битве за лучшее блюда приняли участие десятки лучших заведений мегаполиса, среди которых ресторан «Шелковый путь».

Шеф-повар в ресторанной индустрии работает много лет. На конкурсе национальных блюд готов удивить куырдаком из двух видов мяса: копченой конины и баранины в соусе. В дни празднования Наурыза, повара сети ресторанов «Шелковый путь» решили сразить конкурентов.

Сеть ресторанов «Шелковый путь» балует шымкентцев разнообразием национальных блюд. Профессиональные повара вкладывают душу в приготовление блюд и передают любовь к родине, её глубоким традициям. В ресторане уверяют: смогут впечатлить даже самого привередливого гурмана

В составе жюри кулинарного конкурса — известные повара и звезды шоу-бизнеса. Телеведущая Дана Есеева уверяет, в Шымкенте везде вкусно, а в «Шелковом пути» к неповторимому вкусу блюд прилагается отменная сервировка и подача: сытно, красиво и сочно.

Вкусный конкурс продлится в Шымкенте несколько дней. Жюри определит ресторан-победитель в двух номинациях: лучшие баурсаки и второе блюдо. Победителей ждет денежный приз.

Ресторан «Шелковый путь»: город Шымкент, улица Кожанова, 67