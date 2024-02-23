Талантливые ученики школы NEWLINE SCHOOL сразились в вокальном конкурсе за 100.000 тенге

Последние штрихи финальной подготовки к конкурсу, волнение и предвкушения победы переполняют участников.

С минуты на минуту начнется долгожданный вокальный конкурс «Newline dauysy». Победителя конкурса ждет приз — 100 тысяч тенге.

Айгерим Галимжанова, исполнительный директор Newline school:

«Мы решили продолжить работу над раскрытием творческих способностей наших детей. Дети выступают вместе с родителями они поют вживую. Мы пригласили профессиональных жюри, артистов наших, звезд Шымкента. Заявлено 10 участников из них и будем выбирать. Есть у нас учителя, которые выступают со своими воспитанниками».

Оценивать вокальные данные участников пригласили профессиональных, звездных артистов. По словам Нуржана Кулшинбаева подобные конкурсы необходимы для раскрытия творческого потенциала молодежи.

Нуржан Кулшинбаев, артист театра «Шаншар»:

«Меня пригласили в Newline school в качестве жюри. Мы постараемся вынести справедливое решение. Это очень хорошо, что проводят такие конкурсы для детей. Это положительно влияет на их развитие и раскрытие талантов».

Баглан Жолдасов, певец, артист:

«Сегодня мы находимся Newline school, чтобы познакомится с талантливыми детьми. Будем оценивать вокал, харизму, образ. Желаю всем удачи и пусть победит сильнейший».

Одной из участниц конкурса «Newline dauysy» стала учитель начальных классов Newline school Малика Бугибаева, со своими ученицами 2-го класса. Они исполнили хит C C Catch Modern Talking.

Малика Бугибаева, преподаватель начальных классов Newline school:

«Сегодня я выступаю со своими ученицами. Так как наш родной язык казахский, то для нас не составило бы труда исполнить песню на казахском языке, но мы решили рискнуть и исполнить песню группы Modern Talking на английском. Мы тщательно продумали образ в стиле 80-ых- 90-ых. Надеюсь, жури нас оценят по достоинству. Очень важно подобными конкурсами привлекать внимание детей к творчеству».

Каламкас Арыстан, ученица Newline school:

«Я учусь во втором а классе, мне понравилось выступать вместе со своим педагогом и петь на английском. Я очень надеюсь, что мы выиграем».

Newline school это школа нового формата с системой преподавания на основе современных инновационных сингапурских методик. В частной школе особое внимание уделяют изучению английского языка и математики, проводят занятия по подготовке к школе. Приоритетом в школе служит раскрытие потенциала и индивидуальности в каждом ребенке.

Жанат Бахпергенова, преподаватель английского языка Newline school:

«Наша школа активно занимается изучением английского языка с первого класса. Детки активно изучают английский, благодаря чему могут принимать участие в разных конкурсах и выступать на английском языке».

Гран при и 100 тысяч тенге достались Эмирхану Амангелдиулы и Айше Омиралиевой. Дуэт пленил жюри песней Полины Гагариной «Кукушка».

1 место и награду в 50.000 тенге присудили Каламкас Арыстан и Малике Бугибаевой

2 место и 30.000 тенге достались Раяне Ахабек и Молдир Байменовой.

3 место и также 30.000 тенге получили Айлин Амидуллавевой и Асель Сейткарим.

​Всех участников наградили дипломами.

Адрес: микрорайон Тараз, улица Байтерекова, 278

Instagram: @newline_school