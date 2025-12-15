В Шымкенте определили «лучший голос»

Обладательницей гран-при и главной премии в 1 млн тенге стала 18-летняя Фариза Беймаханбет.

На городском музыкальном конкурсе Best Voice of Shymkent она исполнила две композиции: мировой хит британского композитора Тома Оделла- «Another Love» и песню на родном языке «Қай заман», автором которой является Мархаба Сабиева.

В музыке Фариза с 7 лет. Любовь к песням ей привил прадед, и с тех пор она ни разу не оставляла вокал. Поёт в лирическом стиле и говорит, что её главная цель- зацепить слушателя и проникнуть в его душу. В свои 18 лет она уже имеет собственные авторские композиции, однако учёба остаётся для неё важной частью жизни. Обучаясь на 4 курсе музыкального колледжа, Фариза продолжает внимательно слушать своих педагогов и перенимать их опыт

Фариза Беймаханбет, победитель:

«Я выступила с песней «Қай заман», автором которой является Мархаба Сабиева. Она сама создала и музыку, и текст. Эта композиция очень трогательная и душевная. Я считаю, что гран-при мне удалось получить именно благодаря этой песне. В дальнейшем мои планы связаны с созданием собственных авторских песен. Для музыканта и певца важно иметь свои хиты, а не только исполнять чужие произведения. Кроме того, я хочу идти в ногу со временем и быть в тренде».

Работу участников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошёл и Кайрат Тунтеков. Он признался, что выбирать лучших было непросто, все конкурсанты проявили себя достойно и показали высокий уровень подготовки. По его словам, особенно радует, что в Шымкенте растёт столько талантливых и перспективных участников.

Организатор конкурса Астана Каргабай считает, что подобные проекты сегодня особенно необходимы. Они закаляют участников, помогают раскрыть потенциал, набраться опыта, а также дают возможность заявить о себе и сделать шаг вперёд в творческом развитии.

Астана Каргабай, организатор:

«Как организатор этого проекта, я планирую в следующем году провести ещё два подобных мероприятия, но уже на республиканском уровне. Мне хотелось бы развивать таланты и помогать молодым исполнителям раскрывать свои возможности. Я считаю это своей миссией, чтобы голоса были услышаны, выходили на сцену и достигали побед».

Главным информационным спонсором конкурса Best Voice of Shymkent выступила телекомпания Отырар.