«Учителя меня не любят, а массовое отравление — шантаж»-директор Сарыагашской школы об инциденте

После массового отравления вокруг девятой школы Сарыагашского района разразился небывалый скандал.

Возмущенные учителя говорят о беззаконии своего директора и делают это — открыто. По их словам, новый руководитель заставила их делать ремонт в школе, при этом обращается с ними — грубо.

На днях в учебном заведении массово отравились учителя и школьники из-за свежего ремонта. Педагоги уверяют, что руководство вынудило их красить полы и двери. Причем валики и водоэмульсию, по словам учителей, они покупали за свой счет.

Фарида Мусабаева, учитель общеобразовательной средней школы №9 имени Майлыкожа Сарыагашского района:

«Мне до пенсии осталось 2 года. Я не могу отказать директору, потому что хочу выйти на пенсию с хорошей выплатой. Я еле мыла эти окна, а я в пожилом возрасте, у меня больные колени. Мне пришлось даже побелить и покрасить эти стены. А все средства для ремонта я купила за свой счет, потратила 15 тысяч тенге. Купила краску за наличку, поэтому чека у меня нет. После так называемого ремонта у меня поднялось давление, пришлось вызвать «скорую». Я боюсь, что в данной ситуации, я не смогу уйти на пенсию нормально»

По словам педагогов, ремонт директор организовала в субботу, объяснив, что здание слишком старое и нужно его привести в порядок. Коллектив учебного заведения уверяет, что предупреждали руководство о том, что в текущий ремонт зимой — плохая идея. Однако, по словам учителей, несогласным пригрозили.

Нурлан Марахан, заместитель директора общеобразовательной средней школы №9 имени Майлыкожа Сарыагашского района:

«Было в пятницу собрание. Нам директор сказала, чтобы мы из своего кармана купили краску, мол 5-10 тысяч тенге вам что жалко что ли? Нам пришлось подчиниться. А краску и так далее нам обычно выдают во время текущего ремонта, в запасе школы есть некачественная краска, но даже это нам почему-то не выдали»

Директор обвинения пед коллектива в свой адрес отрицает. По словам Оразкуль Сопибековой, она стала руководить школой буквально неделю назад и коллектив взъелся на неё из-за того, что они разного рода! Мол, всю ситуацию с массовым отравлением педагоги подстроили, и красить в школе она никого не заставляла. Единственное о чем попросила — помыть парты.

Оразкуль Сопибекова, директор общеобразовательной средней школы №9 имени Майлыкожа Сарыагашского района:

«Я сразу не понравилась коллективу, потому что оказывается у учителей есть требование — сделать директором этой школы человека своего ру. Учителя также сказали мне неприятные слова, когда меня назначили. Но я всё вытерпела. В школе было грязно, поэтому я решила начать свою работу с субботника. Объяснила все учителям, что школу надо привести в порядок. Однако, я не заставляла учителей мыть окна и красить полы, я только попросила помыть парты, потому что там были написаны плохие слова. Они сами решили покрасить полы, видимо таким образом хотели устроить шантаж. Если я действительно угрожала им увольнением, если они не покрасят полы, пусть они докажут это!»

Школа, действительно требует ремонта. В таком спортзале и кабинетах с потрескавшими стенами и отопительной системой вынуждены обучаться дети. Территория вокруг школы не благоустроена. Само здание учебного заведения возвели в 1980 году, а 15 лет назад к нему пристроили дополнительный корпус. Чиновники уверяют, что ежегодно проводят косметический ремонт и не отрицают, что школа требует капитального. И на это из бюджета планируют выделить 598 миллионов тенге.

Задевает и еще один очень щепетильный вопрос, cвязанный с уборной. Учащимся, оказывается, приходится бегать в холодный туалет на улице — сомнительная безопасность и антисанитария. Хотя в здании школы есть теплая уборная.

После разразившегося скандала, в школу приехал руководитель отдела образования. Даулет Акатов давать оценку действиям директора школы не стал, но заявил, что дело сейчас находится на контроле департамента по обеспечению качества в сфере образования.

Даулет Акатов, руководитель отдела образования Сарыагашского района управления образования Туркестанской области:

«Есть закон о статусе учителей, он всем известен. Там сказано, что наших учителей нельзя привлекать к дополнительной работе. Мы примем решение в отношение директора в соответствии со стандартами, указанными в соответствующем законе. По поводу туалета, в некоторых сельских школах есть туалет на улице. Мы их не закрываем, потому что вода в некоторых регионах считается технической, вода может быть соленой, или в некоторых школах вовсе нет воды, поэтому есть уличный туалет в качестве резерва»

В итоге, после так называемого ремонта, помощь медиков понадобилась 29 ученикам и 10 учителям. Трех педагогов даже увезли на скорой, среди них была и беременная женщина. Им оказали первую медицинскую помощь, а после осмотра отпустили домой. Пациентам диагностировали токсическое отравление.

Бахыт Мырзалиев, главный врач центральной больницы Саырагашского района:

«Основные жалобы головокружение, тошнота, общая слабость, недомогание, то есть признаки отравления. Все консультации во время оказаны. Сейчас в данное время в данном поселке работают все узкие специалисты: неврапатологи, инфекционисты, педиатры и так далее. Обход организован»

Массовое отравление находится на контроле санэпидемиологов Туркестанской области и прокуратуруы. В рамках инцидента, службой санитарно-эпидемиологического контроля совместно с национальным аналитическим центром проводится проверка. Итоги обещают обнародовать. В надзорном органе в свою очередь заявили, что ведется расследование уголовного дела по статье «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов».

Жаннур Ахметбек, прокурор Сарыагашского района:

«По части 1-ой статьи 304-ой уголовного кодекса начато досудебное расследование по фактам отравления учащихся и учителей общеобразовательной средней школы №9 имени Майлыкожа Саырагашского района, то есть нарушения санитарных правил, повлеееекшего за собой массовое отравление. С целью определения вредных веществ в воздухе в классах здания проведены лабораторные исследования»

Пока запах краски не выветрится, школьники будут учиться дистанционно. Кто понесет ответственность за нарушения санитарных норм в учебном заведении, пока не ясно — подозреваемый в деле еще не установлен.