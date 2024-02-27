Жизнь за решеткой показали шымкентским чиновникам

Акимов и руководителей управлений акимата третьего мегаполиса, доставили в СИЗО.

Они стали участниками очередной экскурсии, когда каждому государственному служащему наглядно показывают, чем может обернуться коррупция.

Чиновников провели по камерам, узким, темным коридорам и вывели отдышаться в прогулочную зону, где крыши сверху закрыты металлической решеткой. Тур в следственный изолятор был недолгим, его участники в здании решили не задерживаться и от общения со СМИ — отказались.

«Акция делится на два направления, первое это знакомство с местами лишения свободы, а второе это когда коллектив участвует в судебном процессе, где их коллегу судят за коррупционное преступление. По итогам первого месяца Антикоррупционной службой заведено 17 дел в отношении государственных служащих», — говорит Нурторе Калдыбаев заместитель руководителя управления превенции антикоррупционной службы г. Шымкента.

В антикоре Шымкента пояснили, что такие экскурсии будут проводить регулярно. Борцы с коррупцией считают, что увидят чиновники, как живется в СИЗО, и взятку не возьмут.

Отметим, в данное время в СИЗО третьего мегаполиса уже находятся чиновники Шымкента, которые ждут окончания следствия и решения суда. Обвиняют их в коррупции.