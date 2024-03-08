Без девиза никак?

Если честно, только на днях узнала, что оказывается, у Международного женского дня есть свой ежегодный девиз.

Это новшество берет начало с 1996 года. Первая тема, принятая ООН в 1996-м, была «Празднование прошлого, планирование будущего». Ну надо же…

Акцент в программе прошлого года был сделан на том, что гендерное равенство должно быть частью ДНК каждого общества: «Очень важно понимать разницу между равенством и равноправием».

Девиз 2024 года: «Инвестируйте в женщин: ускоряйте прогресс». Об этом заявлено на сайте ООН-женщины unwomen.org/ru.

То есть Клара Цеткин с Розой Люксембург — это уже не актуально. Выходит, что так.

Так чем же озадачились в ООН? Вот выдержка из поста: «В мире, который сталкивается с многочисленными кризисами, оказывающими огромное давление на сообщества, достижение гендерного равенства является еще более важной задачей, чем когда-либо. Обеспечение прав женщин и девочек во всех аспектах жизни — единственный способ создать процветающую и справедливую экономику, а также здоровую планету для будущих поколений».

Опять вся надежда «прогрессивного человечества» только на женщин. Ну что же, нам не привыкать. Тем более что с равными правами у нас в Казахстане все нормально. Гендерное равенство достигнуто, у девочек и женщин такие же права, как у мальчиков и мужчин. И это заслуга не наша, а предшествующих поколений. По большому счету, равноправие свалилось нам на голову в 1918 году за просто так…

В ООН всерьез обеспокоены тем, что: «Одной из ключевых проблем на пути достижения гендерного равенства к 2030 году является тревожная нехватка финансирования с ошеломляющим годовым дефицитом в 360 млрд долларов США на меры по обеспечению гендерного равенства». Отсюда и призыв: «Время перемен пришло! Присоединяйтесь к нам 8 марта 2024 года в Международный женский день, когда мы объединяемся под девизом «Инвестируйте в женщин: ускоряйте прогресс».

Выскажите свою позицию и присоединяйтесь к обсуждению с помощью хештега #ИнвестируйтеВженщин #InvestInWomen».

Нам, женщинам всего мира, предлагают пять ключевых областей, требующих совместных действий. И сразу объясняют их суть.

Первая. Инвестиции в женщин — это вопрос прав человека. Гендерное равенство — величайшая задача в области прав человека, от решения которой выигрывают все.

Вторая область. Покончить с бедностью. Из-за пандемии COVID-19 и вооруженных конфликтов с 2020 года еще 75 млн. человек оказались в условиях крайней нищеты. Чтобы к 2030 году более 342 млн. женщин и девочек не оказались в нищете, необходимо принять срочные меры.

Третья. Планирование бюджета с учетом гендерных вопросов. Вооруженные конфликты и рост цен могут привести к тому, что к 2025 году 75% стран сократят государственные дотации, а это негативно скажется на женщинах.

Переход к «зеленой» экономике и обществу, в котором заботятся обо всех. Нынешняя экономическая система имеет непропорционально отрицательное влияние на женщин.

Поддержка лидеров перемен из женщин. Несмотря на активные усилия, феминистские организации получают лишь 0,13% официальной помощи на развитие.

Наверное, в глобальном мире эти цели и задачи актуальны. У нас в Казахстане все-таки другие проблемы. Напомнить, какие именно? Это обнищание народа, как следствие, закредитованность населения. Отсутствие жилья у многих молодых семей — отсюда конфликты и бытовое насилие.

Наша женщина больше озабочена, где взять средства на то, чтобы выжить: оплатить коммуналку, накормить семью, заплатить за кредит/ипотеку.

Одна из больных тем — низкий размер пособия по уходу за ребенком. Посмотрите, какие они у нас в 2024 году.

На первого ребенка семья получает 21 266 тенге (5,76 МРП), на второго — 25 143 тенге (6,81 МРП), на третьего — 28 982 тенге (7,85 МРП). И эти средства семья будет получать не до 16 или 18 лет, а лишь до полутора лет ребенка.

А теперь, чтобы проникнуться темой на все сто процентов, представьте, что РЕБЕНОК ВАШ. Ему нет года. Он ест, пьет, мерзнет, болеет, играет, справляет свои естественные надобности. Только на подгузники ваша семья в месяц потратит минимум 10 тыс. тенге. Есть мамочки, у которых нет грудного молока, их малыши на искусственном вскармливании — это еще от 15 до 25 тыс. тенге в месяц только на каши. А еще с трех месяцев начинается прикорм…

Мы уже выбились из бюджета в 21 266 тенге. А еще одежда, кроватка, коляска,

гигиенические средства по уходу за ребенком, лекарства, цены на которые ух как кусаются! Дорогое удовольствие получается. Ну очень дорогое.

Это мы еще не затронули расходы на саму маму.

Неужели наше государство настолько бедное, что не может обеспечить достойное содержание детей? А ведь из-за нехватки средств мать вынуждена выходить пораньше из декрета и зарабатывать на содержание ребенка и себя.

Вы скажете, что ведь есть еще отец ребенка! Правильно. Отец работает, чтобы содержать других членов семьи — старших детей, может, и родителей. На нем коммунальные платежи и куча других расходов. Доход есть, но его не хватает! Дети растут, это требует дополнительных трат.

Государство должно или достойно обеспечивать семьи с детьми, или регулировать цены! Других вариантов нет! Отсюда предлагаю НАШ, СВОЙ КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕВИЗ празднования Международного женского дня: «Инвестируйте в семью: ускоряйте прогресс!».

Я коснулась лишь того, что на поверхности и касается нужд обычной семьи.

Да, наши семьи живы большей частью благодаря находчивости и предприимчивости женщин, которые никогда особой робостью не отличались. Да, бывало, они устают, эмоционально выгорают, но потом словно птица Феникс возрождаются из пепла…

С праздником вас, дорогие! Здоровья, мира и счастья всем вам!

Фарида Шарафутдинова