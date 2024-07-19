В правительстве решили бороться с неравенством мужчин и женщин

В министерстве культуры разработали план на ближайшие четыре года, который поможет создать равные права и возможности. Эксперты говорят, в подобном решении Казахстан нуждается давно.

В правительстве решают проблему гендерного неравенства. Для борьбы с проблемой составили комплексный план, который включает проблемы трудоустройства женщин и неравенства в заработной плате. Среди 50-ти пунктов — вопросы льгот, социальной поддержки и безопасности.

«Мы очень много слышим о том, что, допустим, есть такие кейсы, когда у женщин зарплата ниже, чем у мужчин. На какие-то производства не допускают женщин, поэтому всё это должно регулироваться на законодательном уровне. И где-то наоборот, учитываться в плане того, что женщина с маленьким ребенком должна работать неполный рабочий день и так далее», — говорит Гульнар Умарова, член нацкомиссии по делам женщин при президенте РК.

Эксперты говорят, женщины это двигатель экономики, наравне с мужчинами. Чем равноправнее мужчины и женщины, тем выше уровень жизни в стране. Так, по словам председателя некоммерческой организации, большее вовлечение женщин стран восточной Европы и центральной Азии, может повысить валовой внутренний продукт до 9%.

«Я считаю, что принятие этого плана очень серьезно повлияет на экономическую ситуацию в нашей стране в пользу ее улучшения. Мы должны понимать, что женщины – это серьезный экономический ресурс. Чем больше у нас появится женщин экономически активных, независимых, тем качество жизни в стране улучшится. Потому что женщины больше инвестируют в образование своих детей», — говорит Азиза Шужеева, председатель правления некоммерческой организации.

Сейчас в Казахстане проживает больше 10 миллионов женщин. Работающих около 4-ёх с половиной миллионов. План правительства планируют реализовать за счет средств республиканского и местных бюджетов. Пока документ находится на публичном обсуждении.