Сильные и заботливые: женщины разных профессий о работе и жизни

В преддверии международного женского дня по всей стране звучат поздравления и слова благодарности в адрес женщин. Многие из них встречают праздник на работе — спасают жизни, помогают людям и несут ответственность за безопасность окружающих.

Героинями нашего сюжета стали врач, которая ежедневно проводит сложные операции, и водитель городского автобуса, уверенно управляющая многотонным транспортом на оживлённых улицах города.

Между поздравлениями с праздником — перевязки и операции. Оториноларинголог высшей категории Шахсанам Абдурасулова в медицине уже более 16 лет. Она проводит сложные операции и принимает пациентов в стационаре, куда нередко поступают экстренные и тяжелые больные.

Врач признаётся: совмещать ответственную работу, дежурства и материнство непросто, но любовь к профессии помогает справляться с нагрузкой.

Шахсанам Абдурасулова ЛОР-врач высшей категории: «Женщин оперирующих врачей не очень много, по городу оперирующих лор врачей несколько, очень тяжело совмещать дом детей, работу операции. Большинство времени проводим на работе, нередко операции затягиваются допоздна или в выходные. Я очень люблю свою профессию, получаю удовольствие когда пациенты говорят что у них восстановилось дыхание».

Среди пациентов Шахсанам 38-летний Тагабай Сенгирбаев. Он поступил в больницу с диагнозом абсцесс наружного уха и нуждался в срочной медицинской помощи. Благодаря своевременному вмешательству врачей состояние пациента улучшилось.

Тагабай Сенгирбаев, пациент: «Ухо очень болело и текло, после того как провели операцию сейчас чувствую себя хорошо. Поздравляю медсестер и врачей с наступающим праздником».

За рулём большого городского автобуса, в потоке транспорта, мама четверых детей Жанар Умарова, чувствует себя как рыба в воде. Рабочий единственной женщины водителя в Шымкенте день начинается рано утром и заканчивается поздно вечером. Несмотря на большую ответственность, она говорит: свою профессию любит и гордится тем, что выбрала именно эту дорогу. В преддверии 8 Марта пассажиры всё чаще благодарят её за аккуратное вождение и желают лёгких смен.

Жанар Умарова, водитель автобуса: «Для меня это легко, моя любимая работа, я на работу как на праздник выхожу. Все удивляются, очень удивляются, но все хорошо. Я хотела бы дать другим девушкам мотивацию, чтобы как в Алматы тоже девушек было много. Труд твой ценят, высоко оплачивают, но это зависит от нас».

Сегодня женщины работают в самых разных профессиях лечат, спасают, управляют транспортом и берут на себя большую ответственность. Но при этом совмещают профессию с семейной жизнь и остаются заботливыми мамами. И даже в праздничные дни многие из них остаются на своём посту.