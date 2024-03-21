Два моста за сутки разрушены проливными дождями в Туркестанской области

Это пугающее видео, вызвало панику в соцсетях.

На кадрах: часть моста смыло, образовался глубокий котлован над бурлящей рекой. Как удалось выяснить, переправа соединяла город Кентау и село Карнак. По заявлению городской администрации, виной всему стали затяжные проливные дожди.

Жандос Тасов, аким г. Кентау:

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«Сегодня, 21 марта, из-за обильного выпадение осадков , превышающих норму, уровень воды в реке поднялся. В результате, мост в селе Карнак, протяженностью 30 метров и шириной 10 метров был частично затоплен. В настоящее время угрозы для населенного пункта нет. Ведутся работы по восстановлению моста. Местный акимат и департамент по чрезвычайным ситуациям организуют соответствующие работы».

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И это не единственное, в чем остались виноваты погодные сюрпризы. Смыло мост и при въезде в село Бакырлы Каратауского сельского округа Созакского района. Угрозы затопления в двух населенных пунктах нет, уверяют представители акимата. Они также обещали в ближайшее время восстановить переправы. Тем временем сотрудники полиции заступили на круглосуточное дежурство, движение по дороге остановлено.