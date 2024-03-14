Угроза паводков: в Казахстане ожидается дождливая весна

217 населенных пунктов в Казахстане находятся под угрозой подтопления. Об этом сообщили в МЧС.

Уже были подтоплены дворы и улицы в Шымкенте, Туркестанской, Алматинской, Атырауской и ряде других областей. По словам спасателей, весенние месяцы ожидаются дождливыми, что может привести к паводкам.

Весной прошлого года подтоплены оказались дворы и улицы в Абайской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Павлодарской областях. В этом году на предупреждение и ликвидацию таких чрезвычайных ситуаций местные исполнительные органы заложили больше 7 млрд тенге. У спасателей имеются больше 500 плавательных средств и больше 3 тысяч мотопомп.

«В третьей декаде марта ожидается потепление в восточной и северной части страны. Сегодня все силы и средства приведены в готовность. Более 39 тысяч человек и 11 тысяч техники. Можем также привлечь силы с других регионов для оказания помощи при необходимости», — говорит Жомарт Аскаров, и.о. начальника департамента ликвидации ЧС МЧС РК .