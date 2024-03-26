Обряд «Тұсау кесер» провели в поезде Астана-Шымкент

Обряд разрезания пут — Тұсау кесер провели в поезде, передает OTYRAR.

С добрыми пожеланиями путы малышке Айжулдыз разрезала начальник поезда №85 сообщением «Астана—Шымкент» Сауле Кидралиева.

Родители девочки Сейсембаев Суйениш и Молдир Оразбай неслучайно выбрали поезд для проведения красивого обряда казахского народа, символизирующего начало нового этапа в жизни ребенка, так как два поколения семьи долгие годы работали на железной дороге.

У молодых родителей есть две дочери. Инициатором мероприятия стала проводник пассажирского вагона Диана Бимбетова.