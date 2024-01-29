Условия труда сотрудников ЖД отрасли улучшили в Казахстане

Условия труда сотрудников железнодорожной отрасли улучшили в Казахстане, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

Модульные здания, пункты обогрева, новая техника – это неполный список того, во что решено было инвестировать. По словам специалистов, всё это усилило безопасность на ЖД-транспорте и снизило количество аварийных ситуаций.

Своему профессиональному пути в железнодорожной отрасли Ташенбай Аликулов верен уже больше 10 лет. Всё это время он работает монтёром. Боец невидимого фронта в ответе за бесперебойное движение поездов.

«Мы полностью всё проверяем, смотрим. Это работа очень ответственная. Мы должны её выполнять в любое время года. Холод, жара, дождь – не важно, главное – безопасность на железнодорожных путях», — говорит Ташенбай Аликулов, монтёр.

Железная дорога – это не просто рельсы и вагоны, в первую очередь это люди, за которыми стоят безопасность и комфорт. Сотрудники железнодорожной отрасли вносят большой вклад в развитие экономики, обеспечивают бесперебойную перевозку пассажиров и грузов. А чтобы облегчить их труд по всей стране установили 132 модульных здания для проживания тех, кто трудится на отдаленных участках. Также появились новые 1224 пункта обогрева для кратковременного отдыха.

«В прошлом году был закуплен автотранспорт для перевозки наших работников: путевых бригад, монтёров пути. В результате я думаю, это всё повлияет на улучшения безопасности движения поездов. Уже мы видим, по сравнению с позапрошлым годом, нарушения безопасности уменьшились на 25%», — говорит Жомарт Мырзабеков, первый заместитель директора шымкентского отделения магистральных сетей.

Чтобы снизить долю ручного труда и упростить производственные процессы, приобрели средства малой механизации. В прошлом году увеличили и заработную плату на 20%. В результате уровень оплаты производственного персонала значительно превысил средне республиканский.