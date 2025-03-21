Наурыз в Шымкенте: праздник весны, радости и единства

Шымкентцы отмечают Наурыз на площади «Астана», наслаждаясь праздничным концертом, посещая юрты и участвуя в народных гуляньях.

Особым моментом торжества стало проведение обряда тусаукесер: аким Шымкента Габит Сыздыкбеков перерезал путы нескольким малышам, пожелав им лёгкого жизненного пути, счастья и благополучия.

Одним из участников празднования Наурыза стал главный врач Шымкента Нурлыбек Асылбеков. По его словам, такие праздники создают атмосферу радости, дарят хорошее настроение и способствуют единению народа, укрепляя традиции и культурные ценности.

Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента: «Поздравляю вас с замечательным праздником — Новым годом! Это время обновления и надежд. Все наши коллеги активно участвуют в праздновании и главные врачи тоже здесь, с нами. У нас в медицине установлены две юрты, где мы можем собраться и отметить этот день. Желаю всем здоровья и процветания в новом году».

Артур Дрейлинг, заместитель председателя РОО Ассамблея Жастары г. Шымкента: «Мероприятие потрясающее, на высшем уровне. Мы очень рады, что акимат качественно организовал праздник. В этот день мы хотели бы пожелать шымкентцам и всем казахстанцам благополучия. Пусть этот год будет ярким и приносит только удовольствие».

Яркая концертная программа с выступлениями артистов стала одним из главных украшений праздника, привлекая внимание гостей. По словам организаторов, насыщенная музыкальная программа продолжится и вечером, чтобы подарить жителям незабываемые эмоции и поддержать атмосферу торжества.

Молдир Ондасынова, заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивов г. Шымкента: “Сегодняшнее празднование Наурыза разделено на дневную и вечернюю программы. Днем проходит торжественное мероприятие, а главная особенность Наурыза в этом году — это идеологический посыл, отражающий день Көрісу. В знак этого была высажена аллея молодых саженцев. Днем выступают отечественные артисты, а вечером зрителей ждут концерты с участием как отечественных, так и зарубежных исполнителей”.

Шымкентцы каждый год с размахом и радостью отмечают Наурыз — праздник весны, обновления и единства. Этот день символизирует дружбу, сплочённость и богатство культурного наследия многонационального народа. С каждым годом Наурыз в городе отмечается всё масштабнее, напоминая о важности традиций, взаимного уважения и гармонии в обществе.