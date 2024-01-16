В Казахстане подорожали железнодорожные билеты.

В среднем услуги в сфере ЖД перевозок возросли на 18,2%. Больше стало и пассажиров. В прошлом году поездами перевезли 19 млн 800 тыс. человек. Это на 2% больше чем годом ранее. Но не редки случаи, когда люди сдают билеты.

Казахстанцы могут вернуть 100% стоимость железнодорожного билета. Для этого нужно обратиться за возвратом средств не позднее, чем за сутки до отправления поезда. В стоимость проездного документа входит стоимость билета и плацкарта. При возврате проездного билета менее, чем за 24 часа, но не позднее, чем за шесть часов до отправки, вернуть получится полную цену билета и 50% стоимости плацкарты. За шесть часов до выезда возврату подлежит только стоимость билета. За час до отправки поезда деньги вернуть уже не получится. При этом билеты нужно возвращать там, где они были куплены.

«При опоздании пассажирского поезда перевозящего пассажира на железнодорожную станцию, перевозчик выплачивает в размере 3% от стоимости проездного документа за каждый полный час опоздания. Стороны освобождаются от ответственности непреодолимой силы а также при ЧС природного характера», — говорит Райхан Орынбаева, заведующая билетными кассами шымкентского участка.

Физические объемы доходов от перевозки пассажиров у железнодорожников выросли на 4%. По данным первого кредитного бюро, цены на железнодорожные билеты в среднем вырасти на 18%. В акционерном обществе пассажирские перевозки говорят, тарифы на ЖД билеты делятся на социально-значимые и коммерческие. При этом на социально-значимые растут всего на 7% в год.

«Кроме социальных поездов у нас есть коммерческие поезда, которые курсируют как экспресс-перевозки в зависимости от скорости движения. Стоимость проезда на коммерческих поездах в зависимости от срока покупки билетов и спроса на перевозку. Кроме того, в Казахстане функционируют частные кассы, где при покупке билетов также взымается дополнительная комиссия», — говорит Нариман Дюсекеев, пресс-секретарь АО «Пассажирские перевозки».

Несмотря на повышение цены, пассажиров меньше не стало. Поездами за прошлый год перевезли почти 20 млн человек, на 2% больше чем в 2022 году.