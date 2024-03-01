С Днем благодарности!

Уважаемые земляки!

Символично, что весна в Казахстане начинается со Дня благодарности.

С 2016 года мы отмечаем этот праздник милосердия, народной памяти, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу.

В этот день мы воздаем дань уважения всем народам республики, которые плечом к плечу выстояли и преодолели все выпавшие на их долю испытания и преграды, а теперь вместе строят сильное государство.

День благодарности – это день проявления взаимопонимания и взаимоуважения всех этносов Казахстана, в том числе тех, кто оказался здесь в годы принудительного переселения, через выражение добрых чувств казахской земле. Земле, которая стала для них родной.

В День благодарности мы должны еще больше укрепить наше единство и искреннее взаимоуважение.

Об истории нашей страны, а по сути, истории нашей стабильности мы должны помнить всегда. Это очень важно для дружбы и взаимопонимания людей, для наших детей и внуков!

Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Благодарим вас за дружбу, взаимопонимание и солидарность во всем!