Золотую свадьбу провели юбилярам сотрудники РАГС Шымкента

Праздничную церемонию серебряной, золотой и хрустальной свадьбы провели сотрудники РАГС города Шымкент.

Оригинальный обряд юбилярам провели работники РАГСа. Четыре супружеские пары провели торжественную церемонию под звуки марша Мендельсона и символично обменялись кольцами.

С начала года в Шымкенте более 1300 граждан зарегистрировали брак – одно из важных событий в жизни молодых супружеских пар. В дни празднования Наурызнама также была проведена торжественная церемония для пар, которые отмечают в этом году золотую, серебряную и хрустальную свадьбу. Отметим, что брак они повторно не регистрировали, но провели символическую церемонию обмена кольцами в знак бесконечной любви и верности.

Напомним, что заявление на регистрацию брака необходимо подать через РАГС или электронно за 15 дней до планируемой даты бракосочетания.