Ко Дню семьи в Шымкенте рассказали о количестве браков и международных союзов

В преддверии Международного дня семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, филиал Государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкенту поделился статистикой по зарегистрированным бракам.

По данным филиала, в 2025 году в Шымкенте официально зарегистрировали 7 658 браков. За первые четыре месяца 2026 года семейный союз оформили уже 2 134 пары.

Также специалисты отмечают рост числа браков с иностранными гражданами.

Так, в 2025 году в городе зарегистрировали 303 таких брака, а за первые четыре месяца 2026 года — уже 101.

В филиале напомнили, что для регистрации брака с иностранным гражданином необходимо заранее подготовить пакет документов. В него входят удостоверения личности обоих супругов, а также справка о брачной правоспособности, выданная компетентным органом страны проживания иностранного гражданина. Документ должен быть апостилирован, переведен на казахский или русский язык и нотариально заверен.

Как отметила заместитель директора филиала «Правительство для граждан» по городу Шымкенту Мария Турганбаева, каждый брак — это не только юридическая процедура, но и начало новой жизненной истории. По ее словам, особенно символично, когда семьи создаются людьми из разных стран, а Международный день семьи напоминает о важности любви, взаимопонимания и семейных ценностей.

Кроме того, заявление на регистрацию брака с иностранным гражданином подается в письменной форме непосредственно в отдел РАГС. Срок рассмотрения составляет 15 календарных дней. При желании молодожены могут заказать торжественную церемонию регистрации брака.