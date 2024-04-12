4500 шымкентцев вышли н экологическую акцию «Таза Қазақстан»

В Шымкенте продолжается Республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан», передает OTYRAR.

Особую поддержку данной акции оказали жители Шымкента, которые активно приступили к работе.

В рамках первой недели экологической акции «Таза өлке» горожане, общественники, работники организаций и предприятий проводят работы по уборке прилегающих территорий и дворов, озеленению, уходу за деревьями.

А сегодня в Шымкенте прошло общегородское мероприятие по уборке #TazaShym. В ходе мероприятия были проведены работы по уборке во всех районах и на территориях населенных пунктов.

Один из них проводился на территории Аль-Фарабийского района. Жители района, активная молодежь, волонтеры провели работы по очистке и уборке территорий площади «Ордабасы» и парка «Тәуелсіздік», набережной реки «Қошқар ата», надземного моста на площади, монумента «Жер Ана», остановок, побелке деревьев, стрижки газона и травы, благоустройству.

В целом в работах по уборке приняли участие более 4500 человек, привлечено 56 спецтехники, очищено 10,6 км тротуаров, побелено и подстрижено 5500 деревьев. Вывезено 85 м3 мусора, очищено 4365 м2 ирригационных систем и 18 658 м2 улиц

В мероприятии приняли участие аким города — Г.Сыздыкбеков, председатель городского маслихата — Б. Нарымбетов, председатель городского совета ветеранов – К.Тулебаев, известная оперная певица — М.Мухамедкызы, общественный активист — А.Бесбаев, руководитель общественного фонда «Ізгілікте жарысайық» — А.Мауленов, ветераны, общественные деятели, активная молодежь, волонтеры, а также активное участие приняли другие жители города.