Шымкентские спасатели отправились на помощь к коллегам в Атыраускую область, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ

47 человек личного состава с техникой направлены на запад. Они будут возводить временные дамбы. Часть группы будет работать в городе Кульсары, других направят в населённый пункт Алмалы. В Шымкенте сейчас действует круглосуточный штаб, который координирует работы. Тревогу вызывают обильные дожди. Под наблюдением – горные массивы Толебийского и Казыгуртского районов. Решено было сделать дополнительные водоотводящие каналы.

Ирисмат Махмудов, начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС г. Шымкента: — В связи с обостряющейся ситуацией с паводками в республике нами также ещё раз подготовлен уже третий эшелон, который по первому указанию будет направлен в регион, где имеется опасность паводковая.