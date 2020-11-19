Сообщение о том, что мужчине необходима помощь поступило в службу спасения «112» ДЧС города Шымкента 19 ноября, сообщает Otyrar.KZ.

Спасательное подразделение, прибыв на место происшествия, выяснило, что пожилой мужчина, 1946 года рождения, проживающий в одном из домов по улице Г. Иляева, оказался запертым изнутри в квартире.

Со слов дочери пострадавшего, которая вызвала и встретила спасателей, у отца было повышенное давление, он долго не отвечал на звонки и стуки в дверь.

Применив специальные инструменты, спасатели открыли дверь квартиры, обнаружили лежащего на полу пожилого человека, которого перенесли на диван.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела пострадавшего, затем совместно со спасателями транспортировала его до кареты скорой помощи.