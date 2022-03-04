Защита от стихии: в Шымкенте укрепляют берега реки Бадам

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Диас Мусаев
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Сотрудники ДЧС города Шымкента провели противопаводковые мероприятия на берегу реки Бадам.

Жители соседствующие с рекой неоднократно сталкивались с природным явлением. Поэтому спасатели ищут зоны возможных затоплений, определяют маршруты подъезда спасательной техники и проводят берегоукрепительные работы.

Весну жители сотен домов встречают с опаской. Всё из-за возможных подтоплений. Пока уровень воды в реке Бадам небольшой, но скоро всё может измениться. Есть вероятность, что проливные дожди и талые воды с гор вызовут дополнительный приток воды. Жильцы населённого пункта Жыланбузган с этим уже сталкивались.

Мухтархан Нажимов, житель г. Шымкента:

“Последний раз с паводками мы сталкивались 3 года назад. Вон там вот видно разрушение, всё снесло тогда. Река на месте же не стоит!”

Чтобы обезопасить местных жителей, спасатели проводят берегоукрепительные работы, проверяют состояние гидросооружений и очищают русла рек.

Мадияр Джаксыбаев, начальник ДЧС г. Шымкента:

“Сегодняшняя укрепительная работа в населённом пункте Жыланбузган проводится с целью предотвращения весенних паводков и утверждена дорожной картой с 2021 по 2023 год. В конце этого года, здесь начнут строительные работы по укреплению берега”.

На укреплении берегов на опасных участках реки работают 50 сотрудников Департамента по ЧС. Установлены круглосуточные дежурные посты.

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