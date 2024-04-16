ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» вводит дифференцированный тариф на воду

В Шымкенте могут ввести дифференцированный тариф на питьевую воду. Если предложение ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг», подготовленное по приказу министерства нацэкономики страны, будет одобрено соответствующим уполномоченным органом, то абоненты с 1 июля будут производить оплату по 4 группам, в зависимости от количества потребленной воды.

Чем больше тратишь – тем больше платишь. На таком принципе базируется дифференцированный тариф на воду. Согласно расчетам, предусматривается четыре уровня тарифов. В первую группу будут включены абоненты, использующие до трёх кубометров воды в месяц. Во 2-ую группу — до 5 кубометров питьевой воды. В третью — до 10, а в четвёртую группу, потребляющие свыше 10 кубометров воды на человека в месяц.

Жанатбек Турдалиев, заместитель генерального директора ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг»: «Абоненты, которые попадают в первую группу, будут платить по действующему тарифу за 3 куба воды. Потребляющие до 5 кубов в месяц – для них тариф будет на 20% выше. До 10 кубов в месяц – придётся платить уже в полтора раза больше, чем по действующему тарифу. А для тех, кто использует более 10 кубометров, будут платить по двойному тарифу».

При применении данного подхода дополнительный доход по стране, согласно данным экономического ведомства, составит 13 миллиардов тенге. Эти деньги монополисты должны будут направлять на решение проблем в сфере ЖКХ.

«Если ваша семья из трех человек потребляет, к примеру, 11 кубов воды, то 9 из них рассчитываются по низкому тарифу, а оставшиеся два куба — по более высокому тарифу», — поясняет Жанатбек Турдалиев.

Чтобы воспользоваться низким тарифом, владельцу квартиры или дома до 1 мая необходимо отправить сведения о проживающих в специальный Телеграмм чат-бот ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг». Этот функционал будет доступен через неделю, после дополнительной модернизации, которую сейчас проводят специалисты.

Адрес чат-бота ТОО ‘Водные ресурсы — Маркетинг’ в Telegram: wrm_bot.

В Шымкенте насчитывается около 250 тысяч абонентов. Действующий тариф на питьевую воду и канализацию составляет 147 тенге. Если в Комитете по регулированию естественных монополий поддержат предложение по введению дифференцированного тарифа на воду в Шымкенте, то уже с первого июля абоненты начнут платить по-новому.